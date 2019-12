Kosmetikstudio Krüger unterstützt die AZ-Aktion

Gifhorn

Einen Monat lang hatte Nicole Krüger in ihrem Kosmetikstudio eine Spendenbox für die AZ-Aktion Helfen vor Ort stehen, und anlässlich des 20. Geburtstags ihres Studios hatte sie außerdem ein Duschgel zu einem Sonderaktionspreis verkauft, wovon ebenfalls ein Teil des Erlöses in die Spendenbox wanderte. Nicole Krüger und ihre Mutter Ulrike Rud waren selber gespannt, wie viel dabei zusammen gekommen war, als Nina Siebert, Vorsitzende des Vereins Helfen vor Ort, jetzt die Spende entgegen nahm: 383,80 Euro haben Kunden und Studio zusammenbekommen, um die Weihnachtsaktion von Helfen vor Ort zu unterstützen – davon lassen sich wieder einige Päckchen für finanziell nicht so gut dastehende Kinder und Senioren packen. „Ich unterstütze die Aktion gerne. Man kennt die Aktion in Gifhorn, und ich möchte in der Region helfen“, betonte Nicole Krüger.

Von der Redaktion