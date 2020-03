Handarbeiten aus Korssun im Angebot

Gifhorn

In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Korssun, der Kontakt zur Gifhorner Partnerstadt hält, bietet der Weltladen Gifhorn jetzt Kunsthandwerk an. Selbstgehäkelte Fingerpüppchen und hochwertiger Perlenhalsschmuck bilden den Anfang der Kooperation, weitere Artikel folgen.

Von Generation zu Generation

Die traditionellen Halsketten und bunten Glasperlen sind typisch für ukrainische Handarbeit. Die Muster der Gerdan werden von Generation zu Generation weitergetragen. „Wir wollen unser Prinzip des fairen Handels nutzen, um Künstlern und kleinen Handwerkern in der Ukraine eine Basis für ihre eigene Existenz zu schaffen“, so Martin Wrasmann vom Weltladen.

Baustein der Partnerschaft

„Diese Kooperation mit dem Weltladen ist ein neuer wichtiger Baustein in unserer Städtepartnerschaft“ so Dr. Rüdiger Wockenfuß, „und auf diesem Wege könne wir einen wichtigen inhaltlichen Akzent setzten in der Festigung der Partnerschaft.“ Der Weltladen Gifhorn im Cardenap 5 existiert seit nunmehr knapp vier Jahren und führt in seinem Sortiment Waren zur Unterstützung von Kleinbauern und Kleinbetrieben in vielen Ländern Afrikas, Asien, Südamerikas und jetzt auch in Osteuropa.

Mehr aus dem Weltladen :

Von der AZ-Redaktion