Gifhorn

Dem Gifhorner Publikum ist das Voktett bereits bekannt vom Silvesterkonzert 2019 in St. Nicolai. Nun kommt das achtköpfige Vokalensemble erneut: Für Samstag, 23. Oktober, ist ein außergewöhnliches und besonderes Programm geplant. Unter dem Titel „Pattern in movement – modern suite for cello and voices” treten sie ab 18 Uhr gemeinsam mit der Cellistin Laura Moinian auf. Der Eintritt ist frei beziehungsweise wird unter dem Motto „pay what you can“ gestaltet – das Publikum entscheidet beim Verlassen der Kirche über die Höhe der Spende. Eine Anmeldung ist möglich unter kreiskantorat.gifhorn@evlka.de, aber nicht zwingend. Der Zutritt ist nur mit 3G-Nachweis möglich.

Musikalisches Pattern regt zu psychedelischen Träumen und Tanz ein

„Pattern in movement“ ist ein innovatives Kooperationsprojekt zwischen dem Voktett und der Cellistin. Kernidee ist die klanglich reizvolle Kombination aus Violoncello und Vokalensemble mit überwiegend zeitgenössischer Musik. Ein verbindendes Element der Kompositionen ist das musikalische Pattern, das zum psychedelischen Träumen und Tanzen anregt.

Im Mittelpunkt steht die Beschäftigung mit den amerikanischen Komponistinnen Caroline Shaw und Anna Clyne, die mit ihren vokalen Kompositionen den schmalen Grat zwischen Zugänglichkeit und Anspruch auf überaus kreative Weise meistern. Das Voktett möchte die beiden Komponistinnen hierzulande bekannter machen.

Das Voktett gibt es seit 2012

Das Voktett Hannover wurde 2012 als ein gemischtes und doppelchörig besetztes Vokalensemble von Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gegründet. Die acht Sängerinnen und Sänger, die in unterschiedlichen musikalischen Bereichen tätig sind, verbindet einerseits der Wunsch, herausragende Werke der Vokalmusik auf hohem Niveau zu durchdringen und andererseits, einem breiten Publikum den Zugang zu solchen musikalischen Ereignissen zu ermöglichen. Ihr umfassendes Repertoire reicht von den Anfängen der polyphonen Vokalmusik bis zu Kompositionen der Gegenwart.

Die Cellistin Laura Moinian, 1994 in Hamburg geboren, spielt seit September 2019 im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und lebt in München. Sie machte durch nationale und internationale Wettbewerbserfolge auf sich aufmerksam.

Von der AZ-Redaktion