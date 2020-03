Corona-Krise: Keine Konfirmationen und Kommunionen

Gifhorn

Die Corona-Krise hat auch bei den Kirchengemeinden im Landkreis Gifhorn alle Planungen komplett durcheinandergewirbelt. Konfirmationen und Kommunionen können – ebenso wie die Gottesdienste – nicht stattfinden. Viele Gemeinden machen sich inzwischen Gedanken darüber, wie und wann die Termine nachgeholt werden können.

Ursprüngliche Planung gekippt

„Im April wäre es eigentlich mit den ersten Konfirmationen losgegangen – Feiern und Gottesdienste hätte es im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis dann bis Ende Mai gegeben“, geht Superintendentin Sylvia Pfannschmidt auf die Ursprungsplanungen ein. „Inzwischen wurde jedoch alles gekippt“, so die Superintendentin. Lediglich die Gifhorner Paulus-Gemeinde am Brandweg habe noch nicht abgesagt. „Dort wartet man noch ab, denn die Konfirmationen sollen erst Pfingsten stattfinden“, so Pfannschmidt. Sie geht jedoch davon aus, dass auch dieser Termin nicht zu halten ist.

Ausweich-Termine im Herbst

Für die vier Kirchengemeinden im Gifhorner Stadtgebiet seien inzwischen Ausweich-Termine für die Konfirmationen festgelegt worden – in den Monaten August, September und Oktober. „Wir wissen, dass es auch für Eltern schwierig ist, umzuplanen“, sagt die Superintendentin. In den städtischen Gemeinden gebe es darum dass Angebot, bei Terminschwierigkeiten auf eine Nachbargemeinde auszuweichen. Pfannschmidt hat mit ihrem Team auch darüber in Telefon- und Video-Konferenzen gesprochen. Sie fanden in der vergangenen Woche statt.

500 Konfirmanden betroffen

Die Absagen und Terminverschiebungen betreffen rund 500 Konfirmandinnen und Konfirmanden in 25 Gemeinden des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Gifhorn. Ersatzlos gestrichen sind sogenannte Vorbereitungs- und Vorstellungsgottesdienste. „Die können aus Zeitgründen auch nicht nachgeholt werden“, so Pfannschmidt. Gifhorns Superintendentin hofft, dass es mit den Ausweich-Terminen im Spätsommer und Herbst klappt. „In das Jahr 2021 zu gehen, wäre problematisch.“ Dann warte nämlich bereits der nächste Jahrgang auf seine Konfirmation.

85 Kinder müssen auf Erstkommunion warten

Für 85 Mädchen und Jungen hätte bei der katholischen St. Altfrid-Gemeinde die Kommunion in wenigen Wochen ins Haus gestanden. „Die Termine wären in der ersten Maihälfte gewesen, doch wir haben alles abgesagt“, erklärt Martin Wrasmann, Pastoralreferent der Altfrid-Gemeinde. Über dies Entscheidung habe es keinen langen Diskussionen gegeben, denn eine klare Vorgabe des Bistums sei umzusetzen gewesen.

Noch kein Plan B

Einen Plan B habe die Altfrid-Gemeinde aktuell noch nicht in der Tasche. „Die Situation ist einmalig – und wir wissen doch noch gar nicht, wie lange der Krisenmodus anhält“, so Wrasmann. Aus diesem Grund seien für die Kommunionen auch noch keine Ersatztermine festgelegt worden. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt auch unseriös, denn Kinder und Eltern brauchen Planungssicherheit.“ In Telefonkonferenzen hätten die Verantwortlichen der Altfrid-Gemeinde auch über dieses Thema gesprochen.

Von Uwe Stadtlich