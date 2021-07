Gifhorn

Mit „Backe, backe Kuchen“ hat das hier nichts zu tun. Wer Artur Zitlau in seiner Firma „Erlesene Festtagstorten“ besucht, hat schon beim Betreten des Showrooms eine Ahnung von filigraner Konditorei-Kunst, in der selbst kleinste Details durchdacht sind.

Sogar die Lage der Firma richtet sich nach den Torten

Das fängt sogar bei der Lage seines Selfmade-Unternehmens an. Von der BGS-Siedlung aus ist er schnell am Bundesstraßenkreuz – „wenige Ampeln, wenig bremsen“. Warum das wichtig ist? Er lacht. Beim Transport einer vierstöckigen, zehn Kilo schweren Hochzeitstorten will er kein Risiko eingehen. Bis nach Celle, Wolfsburg und Braunschweig liefert er seine Kreationen inzwischen.

Zur Galerie Seine vier- oder mehrstöckigen Traumtoren bringen locker zehn Kilo und mehr auf die Waage – Festgesellschaften genießen die Konditorkunst von Artur Zitlau aus Gifhorn.

Dabei fing vor etwa 15 Jahren alles klein an. Der gelernte Bäcker hatte schon früh festgestellt, „dass Teig kneten und Brot backen“ nicht dauerhaft sein Metier sein sollen. „Ich wollte was zaubern fürs Auge.“ Also absolvierte er in Braunschweig und Wolfenbüttel die Meisterschule für Konditoren.

Im heimischen Keller experimentierte Zitlau zunächst herum

Im Keller seines damaligen Wohnhauses begann er, die ersten Creme-Kreationen herzustellen. Der Erfolg sei „wie eine Explosion“ gewesen. Schnell gründete er seine Firma. Im Petkuser Weg wagte er den großen Wurf und konzipierte neben der Profi-Backstube auch einen Showroom.

Hier nimmt sich der 44-Jährige Zeit, horcht genau hin, welche Wünsche Kunden in Sachen Optik und Geschmack haben. Und lernt dabei immer wieder dazu. Etwa, wie man vegane Torten zaubert. „Die sind voll im Trend.“ Oder auch naked cakes, Torten, die in der Tat nackt aussehen, die es aber wegen der Früchtefüllung und eines raffinierten quarkhaltigen Überzugs in sich haben.

Auch Floristik ist für Torten gewünscht

Geht nicht, gibt’s nicht, ist das Motto von Zittlau. Inzwischen wünschen immer mehr Brautpaare, dass in den Torten Floristik in Anlehnung an den Brautstrauß eingearbeitet wird. „Manchmal bin ich eben auch Florist“, sagt er lachend. Auch eher ungewöhnliche Geschmacksrichtungen wie After eight, salziges Karamell verarbeitet er auf Wunsch.

Knifflige Kreationen, vor denen er beinahe schon kapitulierte und dann doch schaffte: Eine 1,20 Meter hohe Torte, die den Eiffelturm darstellen sollte. Für eine Firmenfeier – ausgelegt für 1000 Gäste – schuf er eine Mammut-Torte. Stolz zeigt er ein Foto davon.

Eine Festtorte braucht zwei Wochen Planung

Von der exakten Planung – die Statik muss auch stimmen – bis zum Herstellen in der Profiküche dauert es locker zwei Wochen. Am Freitag anrufen und für Opas 90. am Samstag eine Festtorte zu bestellen, geht nicht. Freitagmorgen startet Zietlau um 4 Uhr. Maximal sechs Hochzeitstorten seien machbar an einem Tag.

Eine Fotowand voller Dankesworte von Kunden ziert eine Wand im Showroom. „Das hat mir in der Corona-Zeit so sehr geholfen, wenn ich darauf geguckt habe.“ Denn mangels Festen brach auch sein florierendes Geschäft so gut wie zusammen.

Corona brachte das Geschäft fast zum Erliegen

Nun läuft es nach und nach wieder an. Auch dank der Bestellungen für Einschulungen. Hier senden Eltern sogar oft vorab Fotos der Schultüte, damit diese möglichst detailgetreu in der Torte verewigt wird. „Ich mache alles mit“, sagt er. Auch den Hype um Dino-Motive auf Torten. Daneben eine vierstöckige Hochzeitstorte, die Zitlau ganz behutsam auf die Waage hebt.

„Ich schätze, die hat zehn Kilo.“ Volltreffer: Die Waage pendelt auf etwas über 10 Kilo ein. Die letzte Etappe ist einen Tag später: Der fein verzierte Creme-Koloss muss nach Braunschweig transportiert werden. Dann sind Zitlaus Autofahrkünste entscheidend: „So eine Hochzeitstorte fährt man nicht mit 100 durch die Gegend.“

Von Andrea Posselt