Gifhorn

Bereits am Mittwoch, 23. Februar, war es nach Information der Polizei gegen 16.30 Uhr bei Kaufland zu einer Körperverletzung gekommen. Nach Angaben eines Zeugen hatte ein 23-Jähriger im Eingangsbereich mehrere Passanten belästigt, bis es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann kam. Dabei wurden vermutlich beide Männer verletzt, sie entfernten sich anschließend aus dem Markt und vom Gelände. Die sofort alarmierte Polizei traf den 23-Jährigen in der Nähe des Marktes. Der zweite Mann ist bislang unbekannt, er wird als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er soll dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 an die Gifhorner Polizei zu wenden.

Von der AZ-Redaktion