Gifhorn: KlimaCleverKompass gibt Tipps für Klimaschutz im Alltag

Landkreis Gifhorn

Der KlimaCleverKompass ist da: Auf Initiative der Arbeitsgruppe „Landkreis Gifhorn...natürlich nachhaltig!“ vom Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen gemeinsam mit dem Landkreis Gifhorn ist eine Broschüre entstanden, die bei der Navigation auf dem Kurs in einen klimafreundlichen Alltag hilft – mit positiven Beispielen aus dem Landkreis Gifhorn sowie mit vielen Tipps und Anregungen. Zusätzlich hält das Büchlein 18 attraktive Gutscheine aus der Region bereit, die dazu einladen, die Produkte und Dienstleistungen regionaler Anbieter kennenzulernen. Und das Beste daran: Der KlimaCleverKompass ist kostenfrei erhältlich.

„Der Klimaschutz liegt mir sehr am Herzen, nicht zuletzt auch ganz persönlich als Vater von zwei Kindern“, betont Landrat Dr. Andreas Ebel. Das Thema müsse sowohl global als auch individuell betrachtet werden, jeder müsse in seinem privaten Umfeld ansetzen in den Bereichen Abfall- und CO2-Vermeidung. Im KlimaCleverKompass gibt es hilfreiche und praktische Tipps für den Alltag sowie Gutscheinen für regionale Produkte und Dienstleistungen.

Der Kompass schafft dank vieler praktischer Tipps und Beispiele einen wahren Heimvorteil

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg hat das Projekt finanziell unterstützt. „Wir freuen uns sehr, bei der Realisierung des KlimaCleverKompass unterstützt zu haben. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, den Landkreis Gifhorn lebenswert zu erhalten und zu einer noch nachhaltigeren Gestaltung unserer Umwelt beizutragen“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dr. Patrick Kuchelmeister. Der Kompass schaffe dank vieler praktischer Tipps und Beispiele für Nachhaltigkeit im Alltag einen wahren Heimvorteil.

Gunhild Posselt, Geschäftsführerin der Bildungs- und Kultur GmbH, ergänzt: „Mit den praktischen Tipps, Informationen und mit den Gutscheinen können alle Bürgerinnen und Bürger ihren Teil zur Verbesserung des Klimas beitragen. Was mir gefällt, ist die Umsetzbarkeit und die Ideenvielfalt aus diesem KlimaCleverKompass.“

Auch die Produktion war umweltfreundlich und regional

In Kooperation mit der Bildungs- und Kultur GmbH wird der KlimaCleverKompass nun herausgegeben. Für die Realisierung wurde das in Gifhorn ansässige Medienunternehmen „Calluna – Mensch und Medien“ gewonnen, für das der Klima- und Umweltschutz schon seit mehr als 20 Jahren ein Schwerpunktthema ist. Auch der Druck erfolgte regional durch die Druckerei Neef und Stumme – selbstverständlich auf Recyclingpapier in einem mit dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ zertifizierten Produktionsprozess. Die Arbeitsgruppenmitglieder freuten sich sehr, nicht nur endlich den gedruckten KlimaCleverKompass in der Hand zu halten, sondern auch noch einen Blick in die Druckerei werfen zu dürfen.

Der KlimaCleverKompass wird in Rathäusern, Schulen und Touristinformationen erhältlich sein.

Von der AZ-Redaktion