Es erging ihnen wie vielen anderen Gremien in Gifhorn auch – wegen Corona hat sich der Kita-Stadtelternrat nicht zur Sitzung treffen können. Präsent war er dennoch und vor allem einsatzbereit für Familien, die Hilfe benötigen. Spontan riefen Vorsitzende Birthe von Einem und Stellvertreterin Tina Habenicht eine Sachspendenaktion für die Kinder der Gifhorner Tafel auf. Inzwischen hat der Stadtelternrat dauerhaft eine Spendenaktion fürs Familienbüro aufgebaut. Das geht über den kurzen Draht sehr fix und zielgenau. Stellt das Familienbüro beispielsweise den konkreten Bedarf für Kinder fest, ruft der Stadtelternrat per Whatsapp oder über Facebook zu Spenden auf. Birthe von Einem ist überwältigt: „Das beschaffen wir so in 48 Stunden. Ich bin begeistert, wie wertschätzend Menschen spenden.“ Übrigens ein kleiner Vorteil der Pandemie: Wegen der fehlenden Flohmärkte haben viele Gifhorner auch reichlich Bestände, um zu spenden.

Corona: Gutes Zeugnis für die Verantwortlichen

Corona war natürlich auch ein Thema bei der jüngsten Sitzung, auch getragen von dem Gedanken, was zu tun ist, wenn noch einmal ein Lockdown kommt. Da stellt der Kitastadtelternrat allen Verantwortlichen inklusive der Stadt ein gutes Zeugnis aus. Es habe schnelle Infos und gute Absprachen gegeben. Der Corona-Alarm in der Kita Gifhörnchen sei ein „guter Probelauf“ gewesen. „Alles lief ohne Panikmache. Von Eltern haben wir keine Beschwerden gehört“, berichtet Birthe von Einem. Infos auf der Facebook-Seite „STER – Stadtelternrat Gifhorn“.

Ein erster Ausblick auf den Kinderweihnachtsmarkt

Auch der traditionelle Kinderweihnachtsmarkt in Gifhorn war Thema in der Sitzung. Der wird wegen Corona anders ausfallen als gewohnt. Details werde die Stadt als Organisator noch mitteilen. Turnusgemäß standen bei der Sitzung auch Wahlen an: Vorsitzende Birthe von Einem sowie Stellvertreterin Lisa Habenicht wurden im Amt bestätigt. Komplett wurde das Team mit Mandy Ahrens als Beisitzerin und Antonia Neuhäuser als Schriftführerin. Sie kümmert sich unter anderem auch um die Social-Media-Kanäle des Stadtelternrates.

