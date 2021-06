Gifhorn: Kirchenkreiskonvent befasst sich mit der Zukunft der Gemeinden

Gifhorn

Um die Zukunft des Kirchenkreises ging es beim Kirchenkreiskonvent, der mit etwa 30 Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakonen sowie Einrichtungsleitungen vier Tage lang stattfand, teils analog im Birger-Forell-Haus, teils digital über Zoom.

Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt, gesellschaftliche Umbrüche werden durch die Coronasituation noch verstärkt: Wie können wir auf Veränderungen reagieren, wie aktiv die Zukunft von Kirche gestalten? Das war deshalb eine der zentralen Fragen – es ging um eine Zukunftsvision.

Konkrete Projekte bis hin zu einem „Tankort“ in Isenbüttel

Von der Planung eines Jugendevents bis hin zu Aktionsständen vor Aldi, Rewe und Co. am Tag der Armut (17. Oktober) waren konkrete Projekte. Auch ein „Tankort“ auf dem Friedhof von Isenbüttel und die Instagram-Nutzung im Kirchenkreis wurden diskutiert. „Ich nehme viele neue Impulse mit, die machen Mut, Neues anzufassen und zu probieren“, freute sich Uta Bausmann vom Jugendhilfeprojekt ZOB.

So wichtig der Austausch im Kirchenkreis und die Vernetzung untereinander allen Teilnehmenden ist, ging es doch auch um die Suche nach Partnern außerhalb von Kirche. Neben dem Blick über die eigene Gemeinde hinaus ist das Einbinden von Ehrenamtlichen sowie eine Offenheit und Einladung an alle, die sich engagieren wollen, essenziell. Kirche müsse die Menschen im Alltag abholen, bewusst in der Gesellschaft auftreten und auf Mitglieder und Kirchenfremde zugehen, um die Wünsche und Bedürfnisse der Leute zu erspüren und sich daran zu orientieren. Die Devise: Sich auf Neues einlassen, Ideen ausprobieren, auch wenn ein Scheitern möglich ist.

Ein transparenter Prozess ist wichtig für die gemeinsame Zukunft

„Der Austausch mit den Kollegen ist hierbei schon deshalb extrem gut, weil die Gemeinden und Personen zum Teil sehr unterschiedlich sind. Allein dadurch befruchten und ergänzen wir uns gegenseitig“, findet Oliver Flanz, Pastor in Meinersen. „Um eine gemeinsame Zukunft im Kirchenkreis zu entdecken, ist ein transparenter Prozess wichtig.“

„Deutschlandweit sind viele Kirchenkreise in so einem Zukunftsprozess“, weiß Moderator und Gemeindeberater Matthias Wöhrmann. Wichtig sei, bewusst möglichst viele Personen einzubinden und einen offenen Beteiligungsprozess auf breiter Basis durchzuführen. „Ein nächster Schritt ist somit zwingend die Einbindung des Ehrenamts, beispielsweise in der Kirchenkreissynode“, betont Superintendentin Sylvia Pfannschmidt.

Von der AZ-Redaktion