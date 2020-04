Auch Pfingsten nur Online-Gottesdienste?

Gifhorn

Den Pandemie-Plan haben die Spitzen der katholischen und evangelischen Kirche bereits in der Schublade. Wie’s in den Gotteshäusern im Kreis Gifhorn laufen soll, ist jedoch in vielen Punkten noch nicht geklärt.

Nichts mehr so wie vor Corona

„Voraussetzung ist natürlich, dass Bund und Land Gottesdienste wieder genehmigen – der früheste Termin könnte der 10. Mai sein“, sagt Gifhorns Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. „Nichts wird jedoch mehr so sein, wie es vor Corona war, denn es wird völlig andere Gottesdienste geben“, verweist Pfannschmidt auf strenge Corona-Regeln.

Die Evangelische Kirche in Deutschland ( EKD) empfiehlt das Tragen von Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdienstes. „Man bekommt schlechter Luft, die Gottesdienste werden kürzer sein“, steht für Pfannschmidt fest. Evangelische Gottesdienste sollen laut EKD-Vorgabe bis auf Weiteres auch ohne Singen stattfinden. „Gemeinsames Singen birgt besonders hohe Infektionsrisiken, deshalb sollte darauf wie auch auf Blasinstrumente bis auf Weiteres verzichtet werden“, heißt es in einem Papier mit der Überschrift „Eckpunkte einer verantwortlichen Gestaltung von Gottesdiensten in den Gliedkirchen der EKD“.

Große Herausforderungen

„Viele dieser Hygienevorgaben stellen uns vor große Herausforderungen“, sagt Pfannschmidt. „Wir werden gemeinsam mit den Pastoren und Kirchenvorständen vor Ort prüfen, was im Einzelfall umgesetzt werden kann“, so Pfannschmidt. Nicht jede Kirche sei dafür geeignet. „Wir brauchen die Zeit, um Details zu klären – ich will keinen Druck machen“, sagt Pfannschmidt. Für sie steht der Gesundheitsschutz – insbesondere vieler älterer Gottesdienstbesucher – klar im Vordergrund.

„Natürlich denken wir auch darüber nach, wie wir unsere Gottesdienste gestalten können“, erklärt Martin Wrasmann, katholischer Pastoralreferent von der St. Altfrid-Gemeinde. Nach katholischem Verständnis komme der Eucharistiefeier mit dem Austeilen von Hostien große Bedeutung zu. „Den Gläubigen wird die Kommunion in angemessenem Abstand zum Beispiel mit einer Zange gereicht“: Die Umsetzung dieses Vorschlages kann sich Wrasmann nicht vorstellen. „Es ist ein heiliges Ritual – hier wollen wir einen anderen Weg finden“, so Wrasmann.

Die Gottesdienste der Altfrid-Gemeinde besuchten vor Corona jedes Wochenende mehr als 800 Gläubige. „Wir wollen darum möglichst vielen Menschen eine Chance geben, Gottesdienst zu feiern“, sagt Wrasmann. Der Plan ist, die Anzahl der Gottesdienste am Wochenende auf fünf zu erhöhen. Pro Gottesdienst seien mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer denkbar. Für die Gottesdienst-Teilnahme müssten sich Interessierte zuvor jedoch anmelden und registrieren lassen.

Einbahnwege in den Kirchen

Die Spitzen beider Kirchen haben noch viele andere Vorgaben erarbeitet. So werden die katholischen Gläubigen gebeten, eigene Liederbücher in den Gottesdienst mitzubringen. Die Laufwege in den Gotteshäusern „werden wenn möglich als Einbahnwege markiert, um ein Zusammentreffen zu verhindern“. Auch sollen keine Kollektenkörbe mehr durch die Reihen wandern.

Eines steht für Wrasmann und Pfannschmidt jedoch fest: Einen ökumenischen Gottesdienst wird es am Himmelfahrtstag im Schlosshof nicht geben. Der Aufwand für die Veranstaltung wäre in Corona-Zeiten einfach zu groß. „Vielleicht ist aber Pfingsten etwas unter freiem Himmel möglich“, hofft Pfannschmidt.

Gutes Angebot

Positive Erfahrungen haben katholische und evangelische Kirche im Landkreis Gifhorn mit dem Video-Angebot für ihre Gemeindemitglieder in der Pandemie-Krise gemacht. „Wir haben daraus viel gelernt – das Internet ist auch nach Corona eine gute Möglichkeit, um älteren und behinderten Menschen ein Gottesdienst-Angebot zu machen“, steht für Pastoralreferent Martin Wrasmann fest. Gut gelaufen seien auch WhatsApp-Gottesdienstgruppen für Jugendliche. Bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien inzwischen dabei.

Von Uwe Stadtlich