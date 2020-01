Kirche im Brauhaus unterstützt Stellwerk

Gifhorn

Bald gibt’s mehr Platz: Der Verein zur Förderung seelischer Gesundheit Stellwerk richtet eine Psychiatrische Tagesstätte im ehemaligen FCG-Gemeindezentrum in der Pyritzer Straße ein. Die Freie Christengemeinde Gifhorn, die inzwischen ins Brauhaus umgezogen ist, unterstützt das Projekt mit einer Spende in Höhe von 3500 Euro.

Umzug in neue Räume

Stellwerk-Chef Ingo Dettmer und Margot Jantzen, Leiterin der Psychiatrischen Tagesstätte, freuen sich auf den Umzug in die neuen Räumlichkeiten – und die Zusammenlegung von zwei Standorten. Derzeit hat Stellwerk die Psychiatrische Tagesstätte an zwei Stellen im Stadtgebiet untergebracht. 15 Tagesstätten-Plätze gibt es seit 2002 in der Celler Straße 44, weitere 15 zusätzliche Plätze wurden 2010/2011 über Juwelier Behnsen am Steinweg 90 geschaffen.

Bauantrag gestellt

„Die Zwei-Standort-Lösung ist nicht optimal“, so Stellwerk-Geschäftsführer Ingo Dettmer. Seit mehr als sechs Jahren habe der Verein nach einer geeigneten Immobilie gesucht, diese jedoch nicht gefunden. Als die Freie Christengemeinde dann den Umzug ins Brauhaus angekündigt habe, sei der Verein tätig geworden. „Inzwischen ist der Kaufvertrag für das frühere FCG-Gemeindezentrum in der Pyritzer Straße unter Dach und Fach“, ist Dettmer zufrieden. Dort wolle Stellwerk „so schnell wie möglich“ die beiden Standorte der Psychiatrischen Tagesstätte zusammenführen. Mehr als 470 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Dettmer: „Einen genauen Termin für den Start gibt es noch nicht, der Bauantrag auf Umnutzung wurde jedoch bereits gestellt.“

Mit Geldbetrag helfen

Lothar Krauss, Leitender Pastor der FCG-Kirche im Brauhaus, überraschte Stellwerk am Dienstag mit einem 3500-Euro-Scheck. „Die Hälfte aller Krankschreibung in Deutschland hat inzwischen einen psychischen Hintergrund – mit diesem Geld wollen wir helfen“, so Krauss. Das Geld sei bei drei Weihnachtsgottesdiensten mit insgesamt 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesammelt worden. In den Vorjahren hätten von den Spenden der FCG bereits Kinder- und Jugend-Projekte in Gifhorn profitiert.

Küche und Kicker-Freizeit

Margot Jantzen freut sich über die FCG-Unterstützung und hat bereits Ideen für die Nutzung der Spende. „Wir wollen den Betrag splitten“, kündigt die Leiterin der Psychiatrischen Tagesstätte an. Das Geld soll unter anderem für die Umgestaltung der Küche, Theaterbesuche und eine Fußballfreizeit eingesetzt werden.

Von Uwe Stadtlich