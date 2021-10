Gifhorn

Hätte es Corona nicht gegeben, würde in der Kirche im Brauhaus bereits gekocht, gezapft und serviert. Der Gastronomie-Start, den die Gemeinde ursprünglich für 2020 geplant hatte, liegt vorerst auf Eis. Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben: Leitender Pastor Thomas Ruhl hält an dem Projekt fest, auch wenn andere Vorhaben derzeit Priorität haben.

Ruhl-Vorgänger Pastor Lothar Krauss, durch dessen Engagement der Brauhaus-Kauf 2019 für die Gemeinde erst möglich gemacht worden ist, hatte bereits konkrete Vorstellungen von der Gastronomie-Wiedereröffnung in der schmucken Immobilie formuliert. Ein Biergarten mit Kirchenbier im Ausschank und eine Speisekarte mit diversen Leckereien: So stellte sich Krauss den Restaurant-Betrieb in Gifhorns Kirche im Brauhaus vor – und Ruhl hält das ambitionierte Vorhaben weiterhin für machbar.

Viel Potenzial in dem Gebäude

„Wir haben ein tolles Gebäude, das viel Potenzial hat – natürlich träumen wir weiterhin von der Eröffnung einer eigenen Gastronomie“, versichert Ruhl, der nach dem Fortgang von Krauss nun in der Kirche im Brauhaus als Leitender Pastor gemeinsam mit Ehefrau Stella in der Verantwortung steht. „Wir werden immer wieder gefragt, wann es denn bei uns endlich leckere Schnitzel und kühles Bier gibt“, ist Ruhl davon überzeugt, dass die Idee weiterhin bei den Gifhornerinnen und Gifhornern ankommt.

„Druck auf der Leitung“

„Es ist Druck auf der Leitung und wir haben das Projekt nicht in eine Schublade geschoben, um es zu vergessen“, stellt Thomas Ruhl klar. Nur zum jetzigen Zeitpunkt – Corona sei immer noch Thema und wirke sich weiterhin negativ auf die Gastronomiebranche aus – sei an eine Umsetzung nicht zu denken. Ruhl glaubt nicht daran, dass es schon 2022 etwas wird. Einen konkreten Termin wolle er darum für den Projekt-Start auch nicht benennen.

Derweil habe die Kirche im Brauhaus allerdings ihr Zukunftsprojekt Kinder- und Jugendzentrum weiter vorangetrieben. „Seit Juli haben Ehrenamtliche an einem Naturspielplatz gebaut – eingeweiht haben wir Klettergerüst, Sandkasten und Wippe am 17. Oktober“, berichtet Ruhl – beantwortet die Frage nach den Kosten jedoch nicht. Nur soviel: Es habe großzügige Spenden für den neuen Kinderspielplatz gegeben.

Kinderbetreuung startet mit einem Mütter-Café

Hausaufgaben-Hilfe und Kinderbetreuung in der Kirche im Brauhaus: Ruhl verweist darauf, dass mit einem Mütter-Café – es findet jeweils mittwochs ab 10 Uhr statt – ein erster Schritt in diese Richtung gemacht worden sei. „Alle weiteren Angebote wollen wir in Abstimmung mit der Stadt voranbringen“, verweist der Leitende Pastor auf Gespräche mit Bürgermeister Matthias Nerlich. Schließlich sei bekannt, dass es in Gifhorn aktuell an Kita-Betreuungsplätzen mangele.

Kirche im Brauhaus: Der neue Kinderspielplatz ist fertig, die Gastronomie-Idee kann aktuell nicht umgesetzt werden und befindet sich in der Warteschleife. Quelle: Kirche im Brauhaus

Spenden sammeln, um Menschen in Not zu helfen: Das hat die Kirche im Brauhaus, die sonntags schon seit längerer Zeit zwei Gottesdienste anbietet, getan. Nach der Flutkatastrophe im Westen von Deutschland habe die Gemeinde eine Sofortspende von 3000 Euro auf den Weg gebracht, so Ruhl. Weitere 5000 Euro seien dann noch einmal beim Erntedank-Gottesdienst für die Flutopfer zusammen gekommen.

Ort für Versammlungen

Eine gute Nachricht für Gifhorner Vereine, Verbände und Institutionen, die die Kirche im Brauhaus zukünftig als Versammlungs- und Tagungsort nutzen möchten: Ruhl kündigt für 2022 ein Event-Konzept an, um entsprechenden Nachfragen gerecht zu werden. „Nur momentan ist es aufgrund der Corona-Vorgaben noch alles etwas schwierig“, so der Leitende Pastor. Im kommenden Jahr werde man die Angelegenheit dann jedoch professionell angehen: „Wir haben sogar schon eine Firma aus Hannover, die sich für unsere Räumlichkeiten interessiert.“

Von Uwe Stadtlich