Heavy-Metal-Highlight mit King Leoric

Gifhorn

Das Heavy-Metal-Highlight in Gifhorn steigt am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr im H1: King Leoric kommen.

Vor 21 Jahren im Dezember 1998 gründete sich die Wolfenbütteler Heavy-Metal-Band King Leoric an der dort ansässigen Fachhochschule. Von der Ursprungsbesetzung sind heute noch Drummer Nico Lange und Sänger/Bassist Jens Wunder aktiv dabei. Damals verschrieb man sich dem Metal der 80er, die Musik, mit der man aufwuchs. Diesem Stil ist das Quartett bis heute treu geblieben, woran auch diverse Umbesetzungen nichts geändert haben. Leadgitarrist Axel Kiehne (auch immerhin schon seit 19 Jahren dabei) sowie Rhythmusgitarrist Marvin Balke (seit Ende 2014 im Team) vervollständigen die aktuelle Formation.

Album in Arbeit

Im Laufe des Bestehens hat das Quartett drei Studio-Alben herausgebracht, das vierte ist derzeit in Arbeit, sowie zahlreiche Konzerte und Mini-Tourneen im In- und Ausland gespielt, unter anderem Italien, England, Frankreich und Griechenland. King Leoric sind zudem mehrfacher Preisträger des Deutschen Rock- und Pop-Preises, zum Beispiel in der Kategorie bester Hard’n Heavy-Sänger, -Album und Band.

Wichtig ist der Band vor allem die Eigenständigkeit und familiäre interne Atmosphäre. „Das ist auch der Grund“, so Jens Wunder, „warum wir nach wie vor keinen Plattenvertrag haben und auch schon Angebote abgelehnt haben. Hier würde sonst ein großer Teil der internen Harmonie verloren gehen. Wir haben diesbezüglich schon so einiges im musikalischen Bekanntenkreis miterlebt und ziehen daher lieber unser eigenes Ding durch“.

Das erwartet die Gäste

Das H1 und Gifhorn dürfen mittlerweile als zweite Heimat der Band bezeichnet werden. Hier ist man regelmäßig mit den schon legendären Kneipenkonzerten sowie auf dem Altstadtfest zu Gast. Besucher dürfen sich auf alle Hits der letzten 20 Jahre freuen plus einige Überraschungen. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf direkt im H1 für 8 Euro sowie auf der Homepage der Band www.King-Leoric.de, außerdem für 10 Euro an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet.

