Gifhorn

Neues Projekt beim Gifhorner Kinderschutzbund: In Kooperation mit der Initiative Gifhorn hilft und großzügig gesponsort vom Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg startet das Team um Vorsitzende Claudia Klement ab dem 5. September mit einer Fahrradwerkstatt für Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige. Ehrenamtliche Helfer kümmern sich dann um die Nutzer, geben ihnen Hilfe zur Selbsthilfe bei der Reparatur von Fahrrädern.

Eine Station für alle Kinder und Jugendliche aus der Stadt

Claudia Klement erläutert: „Radfahren ist ein ganz wichtiges Element in Gifhorn für Kinder, um sich bewegen zu können, um mobil zu sein und Ziele auf umweltfreundliche Art zu erreichen.“ Allerdings habe man festgestellt, dass immer weniger Leute in der Lage seien, dabei anfallende kleinere Reparaturen auch selbst auszuführen. „Wir möchten mit der Fahrradwerkstatt eine Station sein für alle Kinder und Jugendlichen aus der Stadt, denen wir zeigen möchten, wie sie ihre kaputten Fahrräder reparieren können“, sagt sie.

Derzeit fünf ehrenamtliche Helfer habe man für das Projekt schon gewonnen – allesamt Ingenieure. Sie möchten gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen nach dem offiziellen Start der Fahrradwerkstatt an jedem Donnerstag von 15 bis 17 Uhr die Drahtesel auf Vordermann bringen. Zudem sind auch besondere Kurse zu Themen wie Licht geplant, die dann an Samstagen stattfinden sollen. Auch Kurse zur Verkehrserziehung werden vorbereitet. Donnerstags werden zunächst immer zwei Helfer vor Ort sein, weitere Interessierte sind dafür übrigens willkommen. Sie können sich melden per Mail an Info@kinderschutzbund-gf.de oder telefonisch unter (0 53 71) 5 19 19.

Für die Ausstattung gibt es finanzielle Unterstützung von den Rotariern

Untergebracht ist die Fahrradwerkstatt in zwei alten Bauwagen, die der Kinderschutzbund bekommen hat. Sie sind seit Mai wieder in Schuss gebracht worden, zuletzt haben Jugendliche aus dem ZOB-Projekt sie mit Spraydosen farbenfroh und mit passenden Motiven verziert. Nun fehlt nur noch die Ausstattung für die Fahrradwerkstatt, unter anderem mit Werkzeug und Material. Und beim Thema Geld kommt der Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg ins Spiel. Dank seiner großzügigen Spende von 5000 Euro ist die Anschubfinanzierung des Projektes gesichert.

Rotary-Präsident Simon Thamm betont: „Wir haben bereits seit den 1990er-Jahren eine enge Verbindung zum Kinderschutzbund, unterstützen seine Projekte.“ Die Idee für die ausgesprochen gute Aktion mit der neuen Fahrradwerkstatt habe man „einfach klasse“ gefunden, daher die finanzielle Hilfe für das Vorhaben gerne gewährt.

Von Chris Niebuhr