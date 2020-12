Gifhorn

Das Ehrenamt ehren: Bei der Aktion „Gemeinsam helfen“ von Volksbank BraWo, dem EngagementZentrum Braunschweig und der Aller-Zeitung wurden jetzt die Gewinner bekannt gegeben – von den AZ-Lesern auf den mit 2500 Euro dotierten ersten Platz gewählt wurde die Gifhorner Interessengemeinschaft Kinderkrebsfürsorge. Weitere Hauptgewinner waren der Der Hof in Isenbüttel mit einem Musikprojekt sowie die Kita-Spatzennest.

Insgesamt 28 Projekte, Vereine und Organisationen aus dem Landkreis Gifhorn hatten sich bei der zweiten Auflage von „Gemeinsam helfen“ beworben und dem Voting gestellt. Eine Woche lang konnten Ende November Stimmen für das Lieblingsprojekt abgegeben werden: „Per Coupon und digital“, wie AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich bei der Preisübergabe in der BraWo McArena an der Flutmulde erklärte.

2760 Einzelstimmen: „Eine Riesen-Resonanz“

2760 Einzelstimmen seien auf diese Weise eingegangen: „Eine Riesen-Resonanz“, so Schernich, der darauf hinwies, dass beim diesjährigen Wettbewerb Mehrfach-Abstimmungen durch Filter verhindert worden seien – pro benutztem Computer kam immer nur eine Stimme durch. 340 mal wurde die Gifhorner Kinderkrebsfürsorge gewählt. Blumen und einen Symbolscheck nahm deren Leiterin Mechthild Bayer von Bankdirektor Thomas Fast sowie Monika Schmidt, Geschäftsführerin des EngagementZentrums, entgegen.

Das Preisgeld von 2500 Euro soll nach Bayers Worten in eine bestimmte Forschungsrichtung der Medizinischen Hochschule Hannover fließen, mit der die Interessengemeinschaft zusammenarbeitet: „Es geht darum, eine Methode zu entwickeln, um die Medikamentengabe an krebskranke Kinder individuell abzustimmen – so viel wie nötig, so wenig wie möglich, um Nebenwirkungen zu minimieren.“

„Das ist ein großartiges Startkapital“

Blumen und 1500 Euro in Empfang nehmen konnte bei der Siegerehrung von „Gemeinsam Helfen“ auch Roland Bursian, Geschäftsführer von Der Hof in Isenbüttel. Denn 289 Stimmen gingen für dessen Musikprojekt „G-Town Stars: Musiker mit und ohne Handicap“ ein, das der Heilpädagogische Bauernhof gemeinsam mit dem Förderverein des Gifhorner KultBahnhofs betreibt: „Wir haben ja gerade erst angefangen, deshalb ist das auch ein großartiges Startkapital.“ Wenn die Corona-Regeln es wieder zulassen, werde man mit dem Projekt durchstarten.

Bewegungslandschaft mit Hengstenberg-Material ausbauen

Ein Preisgeld von 1000 Euro ging an das drittplatzierte Projekt „Von Ausdauer bis Zusammenhalt“ der Gifhorner Kita Spatzennest, für das 205 AZ-Leser stimmten. Symbolscheck und Blumenstrauß nahm Projektleiterin Jonna Pawel entgegen: „Wir werden das Geld in den Ausbau der Bewegungslandschaft mit Hengstenberg-Material verwenden.“

„Bei dieser Aktion gibt es keine Verlierer“

„Bei dieser Aktion gibt es keine Verlierer“, freute sich Florian Schernich bei der Preisvergabe aus gutem Grund, denn auch alle übrigen 25 Projekte, die sich bei der Aktion präsentiert hatten, bekommen eine finanzielle Anerkennung für die Arbeit in Höhe von 310 Euro. „Die Mittel im Topf wurden komplett ausgeschöpft.“

Helfen erzeugt Glück

Thomas Fast hatte in einer kurzen Laudatio erklärt, dass „schnöder Mammon“ das Leben nicht verschöne, sondern wenn man anderen helfe: „Das erzeugt Glück, bei dem, der gibt, und bei dem, der empfängt.“ Genau das sei, was das Ehrenamt ausmache und warum es geehrt werden sollte. „Gemeinnützige Arbeit geht nicht ohne Ehrenamt“, ergänzte Monika Schmidt.

Von Jörg Rohlfs