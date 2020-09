Gifhorn

Zwei Radfahrer stießen am Dienstag, 1. September, gegen 19 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe Schleusendamm zusammen, der Verursacher fuhr einfach weiter, statt sich um den leicht verletzten Zwölfjährigen zu kümmern. Der Junge hatte an der Konrad-Adenauer-Straße gewartet, um die Straße in Richtung Stadtmitte zu überqueren. Ein auf dem Radweg in Richtung Lüneburger Straße fahrender Mountainbiker übersah das wartende Kind und stieß gegen dessen Rad. Beide stürzten. Der Junge wurde leicht verletzt, sein Fahrrad beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der ältere Radfahrer. Der Mann wurde als 20- bis 25-jährig mit blondem Haar und mit Tarnhose bekleidet beschrieben. Er trug einen Nike-Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können. Hinweise unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion