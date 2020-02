Kicken am PC: Spannendes Finale beim eSports-Cup in Gifhorn

Gifhorn

Digital und sportlich geht zusammen: Das wurde beim ersten eSports-Kicker-Turnier am Samstag unter Beweis gestellt. Auf Einladung der Sparkassen zockten in der alten Kassenhalle am Schlossplatz 37 Teams um Punkte und Tore. In den Finalrunde holten sich zwei Gifhorner den Sieg.

Der schnelle Daumen zählt

Statt Kilometer auf dem grünen Rasen zurückzulegen, lassen „digitale Athleten“ die Daumen über ihre Gamepads fliegen: Vor dem Computer Spaß haben und einer weltweiten Community angehören, in der auch Profis internationaler Fußballclubs mitmischen – darum geht’s Millionen von eSports-Fans. Viele von ihnen hatte die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg für die Premiere begeistern können.

Die letzte Station

Das Geld-Institut hatte im Februar gleich drei Turniere auf die Beine gestellt: Der erste Anpfiff vor dem Bildschirm war am 2. Februar in Wolfsburg im Hallenbad am Schachtweg, weiter ging’ am 8. Februar im Celle im Kompetenz-Center Vorstadt. Gifhorn war am Samstagnachmittag dann die letzte Station des digitalen Wettkampfs. Nach einer zweistündigen Gruppenphase wurde es in der Finalrunde dann richtig spannend.

Zur Galerie Es ging um Punkte und Tore: Digital gekickt wurde am Samstag beim ersten eSports-Cup. Die Sparkasse hatte dazu in ihre alte Kassenhalle eingeladen.

Gaming-Convention in der Schalterhalle

Die Schalterhalle hatte sich in einen Gaming-Convention-Ort verwandelt. Monitore, Kabelstränge, Steckdosenleisten und Controller bestimmten das Bild. Unter dem Motto „Let’s play FIFA 20“ hieß es es für mehr als vier Stunden „Klicken statt kicken“. Einmal als Ronaldo, Messi, Suárez oder Neymar einen langen Pass schlagen oder das entscheidende Tor machen: Bei dem ersten Gifhorner eSports-Turnier erfüllte sich für die 74 Teilnehmer – gespielt wurde in Zweier-Teams – dieser Wunsch. „Die Resonanz ist klasse, wir sind als Organisatoren mehr als begeistert – eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen“, sagt Mareike Kubsch vom Presse- und Marketing-Team der Sparkasse.

Preisgeld von 1000 Euro

Am frühen Abend standen die Sieger-Teams fest, die sich das Preisgeld von 1000 Euro teilen. Mit Marcel Dethlefs und Rick Seifert hatte ein Gifhorner Team die Nase vor und kassierte 500 Euro. Der zweite Platz ging an Felix Döring und Mark Tschersig aus Hannover (300 Euro), auf Platz drei landeten Daniel Fleer und Justin Pigorsch aus Gifhorn (200 Euro). Lucky-Looser-Gewinner wurden Colin Günter und Torben Kornacker aus Wolfsburg – sie erhielten Gutscheine eines Elektronik-Fachhandels.

Das Ziel des Events

„Mit dieser Aktion wollen wir Menschen zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit bieten, uns als Finanzdienstleister von einer ganz neuen und digitalen Seite zu erleben“, geht Sparkassen-Sprecherin Alexa von der Brelje auf den Hintergrund des Events ein.

Von Uwe Stadtlich