Corona-Zeugnisse: „Guter Dinge, dass niemand hinten runter fällt“

Homeschooling, schrittweise Rückkehr zum Unterricht in der Schule, Hygienepläne und vieles mehr - die Schulen im Landkreis Gifhorn sind längst noch nicht zurück im Alltag der Vor-Corona-Zeit. Aber jetzt ist er einmal die Ziellinie in Sicht, doch die letzte Etappe vor den Sommerferien hat es noch einmal in sich. Wie läuft es mit den Zensuren und dann mit der Übergabe der Zeugnisse?

„Klipp und klar vorgeschrieben“

Ständig neue Erlässe, wöchentlich neue Entscheidungen, ständig steht der Stundenplan auf dem Kopf, kurz nachdem er erstellt ist. „Puh“, gerade hat Susanne Pilarksi, Leiterin des Otto-Hahn-Gymnasiums, die neusten Vorgaben für die Zeugnisvergabe bekommen. „Das müssen wir erst noch besprechen, wie das gehen kann.“ Denn die Klassen sind nach wie vor halbiert. Und das muss dann auch für die Zeugnisausgabe so bleiben. Komplizierter wird es da zuvor für die Lehrer bei der Zeugniskonferenz, bei der alle gemeinsam in einem großen Raum tagen müssen. Wie besonders ist die Beratung über die Noten der Schüler, die über Wochen digital zu Hause beschult werden? „Da es klare Vorgaben des Ministeriums gibt, gehe ich nicht davon aus, dass es Probleme gibt.“ Im April kam der Erlass, die Noten der Schüler nach dem damals aktuellen Stand zu erfassen. „Es ist klipp und klar vorgeschrieben, was Notengrundlage ist“, erklärt Pilarski.

Dass wegen Corona etwas Milde walten soll, hat das Ministerium gleich zu Beginn der Verfügung formuliert: „Die besonderen Umstände in diesem Schuljahr müssen bei allen Entscheidungen beachtet werden, die für den weiteren Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung sein können.“ Am OHG herrscht daher auch die Devise, „möglichst im Sinne der Schüler“ zu entscheiden, „nicht nach Gutdünken“, aber mit Fingerspitzengefühl.

Corona macht vor den großen Ferien auch am Humboldt-Gymnasium „alles anders“ bei den Zeugnissen, berichtet Schulleiterin Birgit Gorke. So habe es ja auch Schüler gegeben, die als Risikopatienten komplett zu Hause gelernt haben. Aber dennoch setzt sie darauf, dass die „klaren Vorgaben“ transparent und gerecht für alle sind. Faire Variante auch: „Man kann Nachprüfungen anbieten.“ Ein Problem teilt sie mit dem OHG. Die zweite Fremdsprache konnte seit Beginn der Corona-Krise überhaupt nicht unterrichtet werden, da dies nicht in einem festen Klassenverband geschieht und daher eine klare Trennung in zwei Gruppen nicht möglich war. Wie die Schulen dieses Loch stopfen können, muss sich zeigen. „Es ist ja noch unklar, wie es nach den Ferien weitergeht, auch mit den Einschulungen“, so Gorke. Aber auch das werde die Schule meistern ebenso wie Regelung, wann welche Schüler ihre Zeugnisse ausgehändigt bekommen. Am HG wird das vermutlich über drei Tage verteilt nach strikt getrennten A- und B-Klassen erfolgen.

„Hat sich ja keiner ausgesucht“

Anhand der Vorgaben lasse sich eine faire Beurteilung der Leistungen gewährleisten, meint auch Katrin Kroczek, Konrektorin des Sibylla-Meran-Gymnasiums. Die zu Hause erbrachten Leistungen ließen sich nur schwer bewerten. Entschieden werde im Interesse der Schüler. „Die ganze Situation hat sich ja keiner ausgesucht und erst recht nicht die Schüler. Ich bin guter Dinge, dass niemand hinten runter fällt.“

Von Andrea Posselt