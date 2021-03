Gifhorn

Es geht um mehr Gleichberechtigung, Offenheit und Transparenz in der katholischen Kirche: Darum haben Frauen der Bewegung „Maria 2.0“ erneut Thesen an die Tür ihrer Kirchengemeinde gehängt, um so auf ihre Ziele und Forderungen aufmerksam zu machen.

„Immer mehr Menschen wenden sich hierzulande von der katholischen Kirche ab – die Missbrauchsskandale, die Rolle von Frauen in der Kirche, die Sexualmoral und auch das Verhältnis zur Homosexualität sind oftmals Gründe für einen Austritt“, geht der frühere Altfrid-Pastoralreferent Martin Wrasmann auf die Hintergründe der Aktion ein. Die Bewegung Maria 2.0 setze seit dem Frühjahr 2019 klare Zeichen und Ansagen für einen Prozess der Beteiligung und Gleichberechtigung in der Kirche – auch in Gifhorn, so Wrasmann.

Sieben Thesen vorgestellt

Im März wurden die sieben Thesen von Maria 2.0 öffentlich vor der Altfrid-Gemeinde vorgestellt. Die Bewegung Maria 2.0 fordere den Zugang zu kirchlichen Ämtern für alle Frauen und Männer, führt Mitinitiatorin Ellen Klosterberg aus. „Mann und Frau sind das Abbild Gottes gleichermaßen – in der Urkirche gab es viele Frauen, die Gemeinden geleitet haben“, begründet Klosterberg die Forderungen. „Und wo personelle Not herrscht, wird ja wie selbstverständlich auf die Mitarbeit von Frauen zurückgegriffen,“ kritisiert Mitstreiterin Anna Blickwede „eine oft vorherrschende Doppelmoral“.

In den Thesen von Maria 2.0 wird auch kritisiert, dass viel zu lange schon die katholische Kirche Tatort sexueller Gewalt sei und kirchliche Machthaber – wie der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki – immer noch wichtige Daten zu sexuellen Gewaltverbrechen zurückhalten würden. Auch Themen wie die Sexualmoral oder das Zölibat stehen auf der Agenda der Bewegung, die die Gifhorner Frauen unterstützen.

Offener Diskurs gefordert

„Die Frauen von Maria 2.0 fordern einen offenen Diskurs innerhalb der Kirche,“ unterstützt Martin Wrasmann die Initiatorinnen. „Ich ziehe meinen Hut vor der Bewegung, zu der auch Männer gehören“, so Wrasmann. Diese Gemeindeglieder blieben in der Kirche und würden nicht wortlos gehen – während viele andere oft aus Verzweiflung, Wut oder aus Traurigkeit bereits ihren Austritt erklärt hätten.

Für die Projekt-Initiatorinnen, die die Thesen von Maria 2.0 hochhielten, stehe fest, dass in der katholischen Kirche vieles möglich sei – für Frauen und Männer gleichermaßen, so Wrasmann. Er verweist auf die Angebote in ökumenischen, liturgischen, sozialen und kulturellen Bereichen. Sie seien es aber leid , immer wieder in den Sog der Gesamtlage der katholischen Kirche zu geraten. Wrasmann: „Sie sind nicht mehr bereit, den Kopf hinzuhalten für Dinge, die sie nicht zu verantworten haben.“

Von Uwe Stadtlich