Landkreis Gifhorn

Die Gemeinden haben dem Landkreis gemeldet, wo wie viele Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen sind – und der Landkreis hat die Aktion zur Bekämpfung der Raupen mit den gesundheitsschädlichen Brennhaaren organisiert. Am Dienstag, 18. Mai, soll der Einsatz in Rühen beginnen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Rund 260 Hektar im gesamten Kreisgebiet sollen vom Helikopter aus mit dem Biozid bacillus thuringiensis behandelt werden, Einsatzschwerpunkt wird die Samtgemeinde Brome sein. Aber auch in der Samtgemeinde Meinersen sowie den Gemeinden Sassenburg und Rötgesbüttel werden die Forstschädlinge aus der Luft bekämpft. Dafür müssen einzelne Straßenabschnitte kurzzeitig gesperrt werden, Weidetiere sollten während der Befliegung anderswo untergebracht werden.

Alle Beteiligten an einem Tisch

„Organisiert haben wir die kreisweiten Einsätze in einer Arbeitsgruppe aller Beteiligten“, sagt Kreisrätin Ute Spieler. Außer den Kommunen gehörten auch die Landesstraßenbauverwaltung und die Kreisstraßenmeisterei dazu, denn auch Flächen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind stark befallen. „Einige Gemeinden und Samtgemeinden nehmen die Bekämpfung auch eigenständig vor“, berichtet Landrat Dr. Andreas Ebel.

Auftanken: Auch im vorigen Jahr startete der Helikopter zunächst in Rühen. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Damit der Helikopter am 18. Mai in die Luft gehen kann, müssen Temperatur, Windgeschwindigkeit und auch die Regenwahrscheinlichkeit passen. Sonst wird die Befliegung verschoben. „Das kann auch gut kurzfristig passieren“, erinnert Ebel an das vergangene Jahr, in dem mehrfach umgeplant werden musste. Die von den Raupen befallenen Eichen werden mit dem biologischen Wirkstoff bacillus turingiensis besprüht, die Raupen nehmen das Mittel beim Fressen der Blätter mit auf und trocknen aus. Für Menschen ist das biologisch abbaubare Mittel ungiftig. Das ist Ebel wichtig: Schutz der Gesundheit der Bevölkerung unter Beachtung des Naturschutzes.

Der Landkreis unterstützt Gemeinden mit hohen Ausgaben anteilig

Auch vom Boden aus wird den Raupen des Eichenprozessionsspinners der Kampf angesagt, etwa 6300 befallene Einzelbäume werden mit dem Biozid besprüht oder die Raupen später abgesaugt. Dafür werden gut 140 000 Euro veranschlagt, die Befliegung kostet gut 90 000 Euro. „Die Kosten muss jede Gemeinde selber tragen“, erklärt Antje Präger, Fachbereichsleitung Umwelt. „Wobei wir als Landkreis die Gemeinden unterstützen, die mehr als 10 000 Euro für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ausgeben müssen“, ergänzt Ebel. 25 Prozent der Kosten trägt dann der Kreis, „vom Land haben wir leider bis heute keine organisatorische, logistische oder finanzielle Unterstützung angeboten bekommen“, so der Landrat.

Zweite Runde der Pflanzaktion „Natürlich wild“ „Die erste Runde war extrem erfolgreich“, freut sich Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel über die Pflanzaktion „Natürlich wild“ – mehr als 6500 Bäume und Gehölze an 46 Standorten im Landkreis wurden gepflanzt. Nun startet gleich die zweite Runde. Der Landkreis stellt gut 30.000 Euro zur Verfügung – etwa die Hälfte ist Jagdsteuer, die andere Hälfte sponsert die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Für das Geld werden zentral vom Landkreis Bäume, Gehölze, Obstbäume und Sträucher gekauft und dann an die Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden und Vereine kostenlos abgegeben, damit diese sie auf privaten Außerorts-Flächen pflanzen können. „Es geht um den Schutz von Insekten, Niederwild und Kleintieren und die Reduktion von CO2“, fasst Ebel die Zielrichtung des Projekts zusammen. Neu in der zweiten Runde ist, dass der Landkreis auch Blühmischungen anbietet für größere Flächen, für die es keine Agrarförderung gibt, „also zum Beispiel Randstreifen“, erklärt Ebel. Damit auch in den Orten etwas für Insektenschutz und Artenvielfalt getan werden kann, bietet der Landkreis außerdem Handlungsempfehlungen für Privatgärten und öffentliche Innerorts-Flächen an – inklusive einer kleinen Samentüte für einen Quadratmeter Fläche. Wer bei der zweiten Auflage von „Natürlich wild“ dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 1. Juni bewerben – der Antrag kann unter www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/umwelt/natuerlich-wild/ heruntergeladen werden. Bei der weiteren Planung hilft die untere Naturschutzbehörde, damit für jeden Standort die passenden Pflanzen bestellt werden.

Dass der Landkreis seit 2018 so massiv von den Plagegeistern – die Brennhaare der Raupen können in einem gewissen Entwicklungsstadium bei Menschen extreme allergische Reaktionen inklusive Atembeschwerden bei Kontakt mit der Haut auslösen – befallen wird, ist laut Präger nicht ganz überraschend. „Eichenprozessionsspinner gehören zu den heimischen Tierarten, ganz los werden wir sie nie.“ Allerdings seien sie sonst vorwiegend ein Problem für Waldbesitzer, die ihre Eichen schützen müssten, während sie sich bedingt durch bestimmte Wetterkonstellationen vor drei Jahren aus dem Drömling in Richtung Westen ausgebreitet hätten. „Insgesamt werden es weniger, aber inzwischen sind sie fast über den gesamten Landkreis verbreitet“, stellt Ebel fest.

Von Christina Rudert