Kästorf

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagnachmittag in Gifhorn-Kästorf. Die Geschädigte stellte ihren roten VW up! laut Mitteilung der Polizei gegen 13.30 Uhr im Waldweg, Höhe Hausnummer 19, ab. Als sie gegen 15.45 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte sie den beschädigten Frontstoßfänger ihres Fahrzeugs.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug rückwärts gegen den up! stieß. Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer kümmerte sich jedoch nicht um die Regulierung des Schadens, der im vierstelligen Bereich liegt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Von der AZ-Redaktion