Sag mit Abstand leise Servus: Eine große Abschiedsfeier war Ricarda Riedesel, langjährige Chefin der Kreisvolkshochschule Gifhorn, wegen Corona nicht vergönnt. Aber bei einem solch kreativen Mitarbeiterkreis fiel am Donnerstag die Verabschiedung ganz besonders aus – per Autokarawane.

Abschied per Autokorso: Langjährige Wegbegleiter überraschten am Donnerstag Ricarda Riedesel. Die langjährige KVHS-Leiterin geht in den Vorruhestand. Quelle: Sebastian Preuß