Gifhorn: Junge Radfahrerin prallt gegen schwarzen Golf

Gifhorn

Am Freitagmorgen um 7.25 Uhr stieß ein junges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Elbinger Weg in Richtung Hamburger Straße gegen einen verkehrsbedingt in Höhe Hamburger Straße haltenden schwarzen VW Golf. Dessen 27-jährige Fahrerin erkundigte sich sofort nach dem Zustand des Kindes. Das Mädchen sagte, es sei nicht verletzt, und bat darum, weder ihre Eltern noch die Polizei zu informieren. Anschließend fuhr es weiter. Die Golf-Fahrerin meldete im Nachhinein den Unfall vorsichtshalber doch bei der Polizei, weil sie unsicher war, ob sich das Kind nicht vielleicht doch verletzt hatte. Die Polizei Gifhorn sucht nun nach dem Mädchen, das etwa acht Jahre alt gewesen sein soll und dunkle Haare hatte. Zeugen und Hinweisgeber melden sich unter Tel. (05371) 98 00 bei der Polizei.

Von der AZ-Redaktion