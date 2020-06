Julia Fercho und Gerhard Ubrigkeit eröffnen zehnten Gifhorner Orgelsommer

Gifhorn

Auch der Orgelsommer musste sich der Corona-Pandemie beugen. Ganz geschlagen geben musste er sich allerdings nicht. Denn am Sonntagabend startete die beliebte ökumenische Konzertreihe in Gifhorns St. Bernwardkirche, wenn auch etwas später als gewohnt.

„Es ist so schön, dass wir endlich wieder Konzerte genießen können“, hieß Christa Bausch 25 Zuhörer in der Kirche willkommen. Zwar müsse man dabei wegen der Pandemie nach wie vor Abstand zueinander halten und auch auf einen gemeinsamen Ausklang mit netten Gesprächen verzichten, aber: „Besser so als gar nicht“, sagte sie. Allen Besuchern, die zur Deckung der Kosten um Spenden am Ausgang gebeten wurden, wünschte sie viel Spaß.

Enormer Stimmumfang

Den hatten sie gewiss, denn zum Auftakt des Orgelsommers bot sich ihnen ein famoses Zusammenspiel von Julia Fercho und Gerhard Ubrigkeit. Die aus dem polnischen Góra ( Hirschberg) stammende Sängerin beeindruckte mit enormem Stimmumfang und dunkler Stimmfarbe in den tiefen Stimmlagen. Sie hat ihr Studium an der Musikhochschule Krakau 2009 mit Auszeichnung abgeschlossen, gehörte dort der Klasse von Professorin Ewa Wolak an.

Während des Studiums absolvierte sie Meisterkurse bei Peter Tschaplik, Christian Elsner, Charlotte Lehmann, Hedwig Fassbender, Helena Lazarska und Ryszard Karczykowski. 2010 errang sie den Titel Beste Sängerin beim EVMA Munich Gesangswettbewerb, zudem einen Sonderpreis im Internationalen Gesangswettbewerb Pustina in Tschechien. Seit ein paar Jahren bestreitet Fercho zusammen mit Ubrigkeit Konzerte in der Region. Für den Braunschweiger Organist stand schon in jungen Jahren fest, dass er Kirchenmusiker werden wollte. Neben dem Fach Kirchenmusik hat er das Dirigieren studiert. Derzeit ist er als Organist in der Braunschweiger St. Andreasgemeinde tätig.

Das Publikum genießt

Fercho und Ubrigkeit boten zum Start des inzwischen zehnten Orgelsommers ein Programm dar, das den Schwerpunkt auf Werke von Joseph Rheinberger setzte. Zu erleben waren zum Einstieg die ersten drei der „Sechs religiösen Gesänge, Opus 137“, und zwar: „Sehet, welche Liebe“, „Ich bin des Herrn“ und „Wenn alle untreu werden“. Auf ein Zwischenspiel mit Johann Pachelbels „Ricercar in c“ folgte Rheinbergers „Messe in f opus 62“ sowie „Cantilene F-Dur, Opus 148“, ehe das Konzert mit den verbleibenden drei religiösen Gesängen aus Opus 137 schloss: „Vater Unser“, „Nachtgebet“ und „Ave Maria“. Das Publikum genoss das Konzert trotz der Coronabeschränkungen sehr – wegen Ferchos hochkarätigen Gesanges und Ubrigkeits erstklassigen Spieles auf St. Bernwards Friedrich-Ladegast-Orgel auf dem Jahr 1887.

Der Orgelsommer findet am Sonntag, 19. Juli, um 17 Uhr mit einem Konzert von Jan Katschke aus Neustadt am Rübenberge in Gifhorns St. Nicolaikirche seine Fortsetzung. Der Eintritt ist auch dort frei, Spenden sind erwünscht.

Von Ron Niebuhr