Rotkreuzler überraschen Diensthabende an Silvester

Gifhorn

Die Überraschung war den Mitgliedern des DRK-Ortsvereins Allerbüttel geglückt, als sie am Silvesternachmittag Menschen, die über die Feiertage ihrem Dienst nachgehen mussten, mit einem kleinen Geschenk eine Freude machten.

Vor mehr als 40 Jahren hatte der Leiter des Jugendrotkreuzes Horst-Dieter Hellwig die Idee, sich mit der Aktion „Danke“ bei diesen Menschen zu bedanken. Diesmal unterstützten ihn Tochter Luca Müller-Hellwig, Carolyn Kernchen, Florian Meyer und Felix Peter, indem sie Einrichtungen und Institutionen in Gifhorn besuchten. So gab es auf der DRK-Rettungswache, in der Polizei und in der Einsatzleitstelle große Freude, als die Gruppe mit den Kleinigkeiten anrückten. Ebenfalls überrascht wurden die Ärzte, Pfleger und Schwestern in der Notfallaufnahme im Klinikum, das Team des Gifhorner Notarztes, die Bereitschaftsdienstpraxis und auch die Mitarbeiter im Christinenstift und im DRK-Seniorenpflegeheim.

Arbeit an Feiertagen kann Spaß machen

Die Aktion „Danke“ bekam unter anderem im DRK-Pflegeheim Anerkennung: „Es war eine große und schöne Überraschung!“, sagte Pflegerin Tanja Gröger. Und tatsächlich kann die Arbeit an den Feiertagen sogar Spaß machen: Snacks, Tischfeuerwerke und gute Stimmung brachten hier gute Laune und Freude auf das kommende Jahr.

Dadurch, dass einige Institutionen und Einrichtungen die Aktion noch nicht kennen, kommt jedes Jahr Freude auf, doch das ist nicht bei allen der Fall. „Es kam auch immer mal wieder vor, dass Einrichtungen die Geschenke nicht annehmen wollten, doch das entmutigt uns nicht“, so Hellwig. Letztendlich zähle auch hier allein der Wille.

Von Mette Engel