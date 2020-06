Jetzt schon Tickets sichern für Bauchredner Roy Reinker

Gifhorn

Noch ruht der Betrieb in der Gifhorner Stadthalle – Corona bedingt. Aber für einige Veranstaltungen im nächsten Jahr gibt es ab sofort Tickets in der AZ-Konzertkasse, zum Beispiel für Roy Reinker, einen der jüngsten Bauchredner Deutschlands.

„Wenn Puppen feiern“ heißt sein Programm, das er am 25. Juni 2021 dem Gifhorner Publikum vorstellt. Reinker hat darin die kleinen, aber auch großen Probleme in Sachen Partyvorbereitung in eine kunterbunte Abendshow gepackt.

Illustre Gäste

Hauptdarsteller Opa Siegfried hat Geburtstag und denkt, alle haben seinen Ehrentag vergessen. Doch weit gefehlt! Eine Überraschungsparty ist geplant, die natürlich bis ins kleinste Detail vorbereitet werden muss. Angefangen vom Drachen Melvin, der unbedingt eine Freundin zur Feier verführen will, aber durch sein Äußeres Mädels eher abschreckt als anzieht. Und dann das intellektuell gestaltete Buch Ironimus, welches glaubt, ein makelloser Eventplaner zu sein. Bis hin zu einem frühreifen Baby, das in der Lage ist, alles auf den Kopf zu stellen. Für ein dennoch positives Ende sorgt ein quietschgelber Zitronenfalter, der den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für Siegfried werden lässt.

Der Veranstalter verspricht ein verbales Dauerfeuer an flotten Sprüchen, lustigen Puppen und pointierten Dialogen in einer angenehmen Atmosphäre. Tickets sind ab sofort für 26,50 Euro plus Vorverkaufsgebühren erhältlich, AZ-Abonnenten erhalten einen Rabat von 20 Prozent. Die Konzertkasse im Haus der Aller-Zeitung, Steinweg 73, in Gifhorn hat wochentags von 10 bis 15.45 Uhr und an Samstagen von 10 bis 12.15 Uhr geöffnet.

