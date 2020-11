Gifhorn

Sie sehen aus wie Bauteile aus einem überdimensionalen Lego-Kasten: Tonnenschwere und riesige Betonwinkel werden zur Zeit auf Gifhorns Hospiz-Baustelle an der Lindenstraße gesetzt. Sie dienen als Abgrenzung zur Aller und sollen das Areal vor dem Fluss schützen.

„Bisher hat das Wetter mitgespielt“, sagt Alexander Michel, Vorsitzender der Hospiz-Stiftung für den Landkreis Gifhorn. Seit dem Spatenstich Mitte Oktober seien die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des 6,5-Millionen-Euro-Projekts gut vorangekommen. „Inzwischen sind die Fundamente für die Stützwände vorhanden“, ist Michel mit dem Fortschritt zufrieden.

Eine Abgrenzung entsteht am Aller-Ufer

Auf diese Fundamente – sie befinden sich direkt an der Aller-Uferböschung – würden nun die Stützwände gesetzt. „Etwa auf einer Länge von 80 Metern“, erklärt der Stiftungsvorsitzende. Die riesigen Beton-Winkelstützen grenzen das 3200 Quadratmeter große Grundstück, das sich in der Lindenstraße hinter der historischen Villa Wiggers befindet, zum Fluss ab.

Gifhorns Hospiz-Neubau: Auf der Baustelle an der Lindenstraße geht’s voran. Noch in diesem Jahr sollen die Maurerarbeiten für das Erdgeschoss starten. Quelle: Sebastian Preuß

„Wir hoffen jetzt darauf, dass der Winter uns auch weiterhin keinen Strich durch die Rechnung macht“, ist Michel voller Zuversicht, dass in den nächsten Tagen weitere Projektschritte angegangen werden können. Frost, Eis und Schnee können die Arbeiter auf der Hospiz-Baustelle dabei nicht gebrauchen, denn als Nächstes kommt die Bodenplatte.

Im nächsten Schritt wird die Bodenplatte gegossen

In einem abgesteckten Bereich wurde bereits der Mutterboden in der festgelegten Tiefe abgetragen, eine Sauberkeitsschicht aus Kies wurde aufgebracht und mit schweren Rüttlern verdichtet. „Im Anschluss wird nun die Betonplatte gegossen“, erklärt Alexander Michel. Dabei gehe es um eine Fläche von genau 878 Quadratmetern. Auf dieser Platte entsteht danach Gifhorns Hospiz-Neubau.

„Vielleicht klappt es ja, dass wir noch in diesem Jahr mit den Maurerarbeiten für das Erdgeschoss starten können“, ist Michel überzeugt davon, dass der für das Frühjahr 2022 geplante Einzugstermin in das Gebäude gehalten werden kann. In eineinhalb Jahren soll auf der mehr als 870 Quadratmeter großen Sohlplatte ein Gebäude mit drei Geschossen, 1900 Quadratmetern Nutzfläche und 8300 Kubikmetern umbautem Raum entstehen.

Gifhorns Hospiz, das als Palliativzentrum geplant ist, wird nach Fertigstellung über bis zu zwölf Gäste- und Angehörigenzimmer und diverse Schulungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsräume verfügen. Verantwortliche Architektin ist Andrea Geister-Herbolzheimer aus Oldenburg.

Stiftung ist weiterhin auf Spenden angewiesen

Für das 6,5-Millionen-Euro-Vorhaben ist die Stiftung auch weiterhin auf Spenden von Bürgerinnen und Bürgern sowie Firmen angewiesen. „Wir haben auch Unterstützung von der Kirche erhalten und durften in Gemeindeblättern werben“, freut sich Michel. Insbesondere viele Kleinspenden seien daraufhin eingegangen. „Jeder Cent zählt“, macht der Stiftungschef noch einmal deutlich, dass finanzielle Unterstützung auch während der Bauphase unverzichtbar ist. Zum Zeitpunkt des Spatenstichs betrug das Eigenkapital der Stiftung mehr als eine Million Euro.

Von Uwe Stadtlich