Gifhorn

Mutterboden wird angeliefert, Sträucher und kleine Bäume kommen in die Erde: Seit wenigen Tagen geht’s am neuen Katzenberg-Kreisel im wahrsten Sinne des Wortes rund. Gartenbauer sind mit der Gestaltung und Begrünung des neuen Kreisverkehrs beschäftigt. Dafür gibt die Stadt noch einmal eine beachtliche Summe aus.

Gebaut wurde Gifhorns größter Kreisverkehr – er macht den Einmündungsbereich Lehmweg, Calberlaher Damm, Bergstraße sicherer – im Zeitraum von Oktober 2019 bis Dezember 2020. Rund zwei Millionen Euro Steuergelder investierte die Stadt in das Projekt, das jetzt seinen Feinschliff erhält. 186 000 Euro werden für Bepflanzung und Gestaltung ausgegeben.

Augenmerk auf Hangbepflanzung

„Los ging’s am 8. März“, berichtet Stadtsprecherin Annette Siemer. „Nachdem die Bodenvorbereitungsarbeiten abgeschlossen worden sind und die Trockenmauer am Parkplatz Mitte steht, wird nun das Hauptaugenmerk auf die Hang-Bepflanzung gelegt“, erläutert die Sprecherin der Stadtverwaltung. Derzeit würden die Solitäre wie Kiefern, Birke und auch Felsenbirne gepflanzt, so Siemer. Danach erfolge die Anlieferung und Verteilung der Findlinge. Sie sollen dem Kreisverkehr – ähnlich wie dem Allerwelle-Kreisel – das gewisse Etwas geben. „Im nächsten Schritt werden Sträucher wie Wildrose, Schlehe, oder Sanddorn gepflanzt“, erklärt Siemer. Durch die verschiedenen Pflanzmaßnahmen werde der Dünencharakter des Katzenberges aufgegriffen.

Bis Mai soll es geschafft sein

Die Fertigstellung des Ausbaubereichs Katzenbergknoten sei für Mitte/Ende April geplant, erläutert Siemer. „An die ab Montag beginnenden Hangsicherungsarbeiten am Dannenbütteler Weg schließen sich dann die Pflanzarbeiten in diesem Bereich an“, kündigt Siemer die nächsten Schritte an. Spätestens Anfang Mai sollen dann die Gesamtarbeiten abgeschlossen sein.

Ein Schriftzug für den Katzenberg

Ebenfalls eine tolle Idee, die auch auswärtigen Gästen gefallen wird: Ein gut sichtbarer Schriftzug „Katzenberg“, der auf Gifhorns grüne Lunge hinweist, ist ebenfalls Bestandteil des Projekts. „Er wird an die noch im Rahmen der Erneuerung der Hangsicherung am Dannenbütteler Weg zu setzenden Winkelstützen auf der Ecke Calberlaher Damm/Dannenbütteler Weg angebracht“, führt Annette Siemer aus.

Mit größeren Verkehrsproblemen müssen Gifhorns Autofahrerinnen und Autofahrer übrigens während der Maßnahme nicht rechnen. Der Innenkreis – eine Fläche aus Natursteingroßpflaster – werde für das Projekt als Arbeitsraum dienen, sagt Siemer. „Lediglich kurzfristig wird es durch Querung von Baufahrzeugen zu Behinderungen kommen“, bittet die Sprecherin der Stadt um Verständnis.

Mehr als die 186 000 Euro werde für das Gesamtprojekt nicht ausgegeben. „Der Kostenrahmen wird gehalten“, versichert Siemer.

Von Uwe Stadtlich