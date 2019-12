Gifhorn

Es wird jazzig in der Scheune des Deutschen Hauses: Die Bop Cats aus Hamburg kommen zum Jazzkonzert des Kulturvereins Gifhorn am Freitag, 17. Januar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Wie verschiedene Generationen musikalisch problemlos miteinander harmonieren, demonstriert diese Jazzband aus der Hansestadt. Gründungsmitglied Klaus Berger am Piano, Bassist Manfred Jestel, Thomas Arp am Schlagzeug und Carin Hammerbach am Saxofon sorgen für Jazz vom Feinsten. Die vier bieten ein traditionsbewusstes, im Ganzen sehr swingorientiertes Repertoire und beweisen mit großer Spielfreude, dass man auch den altgedienten, aber im Grunde ewig frisch bleibenden eingängigen Melodien von Cole Porter bis George Gershwin noch immer neue Seiten entlocken kann. Eintrittskarten beim Kulturverein, Steinweg 3, Tel. (0 53 71) 81 39 24 und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

