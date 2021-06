Gifhorn

Das RKI meldet am Freitagmorgen für den Landkreis Gifhorn drei laborbestätigte positive Corona-Tests innerhalb eines Tages. Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 31, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz sinkt um 4,5 auf jetzt 17,6. Es bleibt bei 183 Todesfällen. Im Gesundheitsamt wurden 33 weitere Personen getestet.

Ansteckungen zum überwiegenden Teil im privaten Umfeld

Die derzeit aktuellen Corona-Fälle stammen laut Dr. Josef Kraft, Leiter des Gifhorner Gesundheitsamtes, zu 92 Prozent aus dem privaten Umfeld. Fünf Prozent der Fälle seien in Kitas anzusiedeln, drei Prozent in Schulen. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gebe es derzeit keine Corona-Fälle.

Laut Dr. Kraft seien unter den seit Beginn der Pandemie mit Corona infizierten 6 098 Menschen im Landkreis Gifhorn nicht ganz 600 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Rund 90 Prozent von ihnen hätten leichte Krankheitsverläufe gehabt, die ambulant behandelt werden konnten. Sieben seien stationär behandelt worden, darunter auch Kleinkinder und Säuglinge. Der Rest der betroffenen Kinder habe keine Symptome aufgewiesen.

Ein Covid-19-Patient auf Intensivstation

Im Helios-Klinikum stehen laut DIVI-Intensivregister zehn Intensivbetten zur Verfügung, acht sind belegt, eines davon von einem Covid-19-Patienten, der beatmet wird. Mit Stand von Donnerstag gibt es einen weiteren Covid-19-Patienten im Klinikum, der auf Normalstation liegt.

Von Thorsten Behrens