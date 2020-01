Arbeitgeber präsentieren sich den Schülern

Gifhorn

„Die Schüler heute haben keine Vorstellung davon, wie sich die Arbeitswelt anfühlt“, meint Dr. Detlef Eichner, Rektor der Steinschule. Er ist deshalb froh, dass bei den Arbeitgebern spürbar ein „Umdenken“ stattgefunden hat und diese in seine Schule kommen, um beim Werben um Abgänger jenen eine Vorstellung zu vermitteln – und damit die Bemühungen der Schule unterstützen. In dieser Woche die Bundeswehr.

„Richtmaß sind die Schüler“

„Die Schule muss immer mehr Aufgaben erledigen“, so Eichner. Eben auch die Vorbereitung der Schüler auf den Beruf. Gleichzeitig würde der zu vermittelnde Stoff immer umfangreicher und „verkopfter“. Es gebe ein „gesellschaftliches Problem“, Schulen würden als „Zuliefererbetriebe für die Wirtschaft“ betrachtet: „Das sind wir aber nicht“, beharrt Eichner, „Richtmaß für die Schulen sind die Schüler.“ Diese zu befähigen, einen Beruf zu erlernen und „ein selbstbestimmtes Leben zu führen ohne staatlichen Hilfen“, das sei das Ziel.

Training und Begleitung

Dergestalt seien demnach die Bemühungen der Hauptschule im Herzen der Stadt Gifhorn, die viele Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis besuchen. So fertigt die schuleigene Sozialarbeiterin mit allen Neunt- und Zehntklässlern Bewerbungsunterlagen an, zwei Berufspraktika sind vorgeschrieben, in der zehnten Klasse gibt es den Wahlpflichtkursus „Bewerbungstraining“ und gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit wird ab Klasse acht individuelle „Berufseinstiegsbegleitung“ angeboten für jene, „denen das Lernen nicht so leicht fällt“. Sogar über den Schulabschluss hinaus.

Mühen fruchten

Die Mühen fruchten, die „Quoten werden immer besser“: „Vergangenes Jahr sind ein Viertel der Schulabgänger mit einem Ausbildungsvertrag in der Tasche gegangen.“ Begünstigt werde dieser Trend durch den Fachkräfte-Bedarf der Unternehmen: Ob Butting, Leifert oder die Diakonie – die Firmen kommen in die Hauptschule „um auf die Schüler zu gucken“ und sich vorzustellen. Ein Engagement der Wirtschaft, das auch dringend nötig ist, wie Eichner betont, der „offen für jede Kooperation ist“.

„Entscheidung selbst treffen“

Auch mit der Bundeswehr, die sich in dieser Woche den rund 120 Neunt- und Zehntklässlern der Freiherr-vom-Stein-Schule Berufs- und Studienmöglichkeiten im militärischen und zivilen Bereich präsentiert. Zwei Stunden lang referiert Hauptmann Alexander Klaus locker und in Tarnfleck jeweils vor einer Klasse und beantwortet fragen. „Er spart auch die möglichen Nachteile nicht aus“, sagt Eichner. „Die Entscheidung für einen Beruf müssen die Jugendlichen selbst treffen“, so Eichner.

Give-Aways und Gesprächstermine

Info-Material und Gesprächsangebote gibt es im „Bundeswehr-Truck“. Quelle: Jörg Rohlfs

Der Vortrag kommt gut an, die Infos seien hilfreich, so der Tenor der Schüler. Danach geht’s in den Bundeswehr-Truck auf dem Schulhof steht, wo Info-Material und Give-Aways verteilt werden und auf Wunsch Termine für Einzelgespräche vereinbart werden. Am Donnerstag kommt eine Gruppe von Schülern der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, die vorab Interesse für das Berufsfeld Bundeswehr bekundet haben, an die Stein-Schule und werden von Klaus und seinen Kollegen informiert. „Und am Freitag kommen die Hauptschüler aus Meinersen“, berichtet Eichner.

Von Jörg Rohlfs