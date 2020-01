Die Hits der berühmten Musicals

Gifhorn

Wer Musicals mit ihren unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen mag, kommt hier auf seine Kosten: Die Musical Highlights Volume 13 begeistern seit mehreren Jahren die Besucher. In Gifhorn sind sie am Mittwoch, 11. März, ab 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen und bringen das Beste aus mehr als 20 Musicals mit.

Zum Schnipsen und Schwärmen

Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitschnipsen und dramatische Melodien zum Mitfühlen sind an dem Abend zu hören. Die Musical Highligts sind ein Garant für einen unbeschwerten Abend mit erstklassigem Gesang, spritzigen Choreografien und opulenten Kostümen.

„Musical Highlights“ setzt auf die Stärken der Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem echten Erlebnis für jeden Musicalliebhaber werden lässt. Es werden nur die Highlights geboten, für die man sonst viele und auch kostenaufwändige Reisen in die unterschiedlichsten Musicalstädte unternehmen muss. Das Musical kommt also mit „Musical Highlights“ zu den Musikfreunden – dies macht neben der Qualität der Show den Erfolg aus. Der Einsatz modernster LED-Technik unterstützt die Show wirkungsvoll und beeindruckend.

Dreistündige Gala

Exzellente deutschsprachige Sängerinnen und Sänger, mit Erfolgen auf den großen Musical-Bühnen, begeistern in einer fast dreistündigen, furiosen Gala mit ihrem Streifzug durch die Welt des Musicals. Die unterschiedlichsten Musikstilrichtungen sorgen dafür, dass jeder Besucher auf hohem Niveau abwechslungsreich unterhalten wird.

Wer Musicals mit seinen unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen mag ist bei „Musical Highlights“ genau richtig und kann sich auf einen unterhaltsamen und schwungvollen Abend mit tollen Stimmen, bekannten Musical-Songs und „Stars zum Anfassen“ freuen.

Hier gibt’s die Tickets

Tickets zum Preis von 43,90 bis 59,50 Euro inklusive aller Gebühren sind in der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73, erhältlich sowie unter tickets.waz-online.de im Internet.

