Lage weiter angespannt: Bis zu 250 Kita-Plätze fehlen

Gifhorn

Die Lage bleibt weiter kritisch: In Gifhorn fehlen bis zu 250 Betreuungsplätze für Kinder. Die Situation soll durch den Neubau weiterer Kindergärten entschärft werden. Das Thema beschäftigte jetzt den städtischen Ausschuss für Schulen, Kindertagesstätten und Sport.

In der Warteschleife

„Uns fehlen aktuell noch die Rückmeldungen von zwei Kindergärten“, verweist Fachbereichsleiter Jens Brünig darauf, dass es darum schwierig sei, konkrete Zahlen auf den Tisch zu legen. „Fest steht jedoch, dass die Situation angespannt ist“, geht Brünig von einem Fehlbedarf von „220 bis 250 Kita-Plätzen“ aus. 311 Kinder befänden sich in einer Warteschleife. „Wir befinden uns im Austausch mit den Kindergärten und hoffen darauf, dass sich die Sache noch etwas zurechtruckeln wird“, verweist Brünig auch auf den geplanten Bau von Kitas im Stadtgebiet.

Präsentation im Ausschuss

Präsentiert wurde dem Ausschuss in diesem Zusammenhang die Entwurfsplanung für den Kita-Neubau, der im Baugebiet Lehmweg-Süd entstehen soll. „Er soll fünf Gruppen haben“, erläutert Brünig. Der Zeitplan sehe einen Baustart in diesem Sommer vor. „Bis zum Winter soll das Gebäude nach Möglichkeit dicht sein“, wünscht sich der Fachbereichsleiter.

Option auf Erweiterung

Einen weiteren Kindergarten will die Dachstiftung Diakonie auf einem Diakonie-Gelände – es ist rund 3700 Quadratmeter groß – in Kästorf errichten. Die Stephansstift gGmbH, eine Tochtergesellschaft der Diakonie, soll diese Kita betreiben. „Die Beschlussempfehlung im Ausschuss war einstimmig“, so Brünig. Allerdings wurde über den Wunsch der Diakonie, die mit zwei Gruppen starten möchte und sich eine Erweiterungsoption auf fünf Gruppen wünscht, diskutiert.

Kurze Bauzeit

Die Dachstiftung Diakonie plant mit einer Bauzeit von sechs Monaten nach Beschlussfassung durch den Rat, der am 23. März tagt. Die Kita soll am 1. September dieses Jahres an den Start gehen.

Einstimmigkeit für zweiten Neubau

Einstimmigkeit im Fachausschuss für den Bau einer weiteren Kita: Sie soll im Neubaugebiet Hohes Feld – es liegt zwischen Kirchweg und Wilscher Weg – entstehen. „Fünf bis sechs Gruppen sind dort vorgesehen“, geht Brünig auf die Kita-Größe ein. Ein genauer Termin für den Baustart gebe es derzeit noch nicht. Die Stadt gehe jedoch davon aus, dass mit dem Bau dieser Kita im ersten Quartal des Jahres 2021 begonnen werden kann.

Von Uwe Stadtlich