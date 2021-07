Gifhorn: In allen Städten, Samtgemeinden und Gemeinden wieder Corona-Fälle

Landkreis Gifhorn

Es gibt im Landkreis Gifhorn zwei weitere positiv auf Corona getestete Personen. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt jetzt bei 30, die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 16,4. Im Gesundheitsamt wurden am Mittwoch weitere 31 Personen auf Corona getestet. In der wöchentlichen Statistik des Landkreises ist von zehn Corona-Fällen die Rede, die auf Virus-Mutationen zurückzuführen sind. Die Anzahl der Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum betrug in der vergangenen Woche 1 356, sodass mittlerweile im Impfzentrum 102 986 Impfungen vorgenommen wurden.

Donnerstags informiert der Landkreis über die Verteilung der aktuellen Corona-Fälle auf die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden. Es gibt 61 aktuell Infizierte, davon 16 in der Stadt Gifhorn (+ 8), neun in der Stadt Wittingen (+ 1), zwei in der Sassenburg (+/- 0), sechs im Boldecker Land (- 2), vier in der Samtgemeinde Brome (+ 1), 14 in Hankensbüttel (+ 1), drei in der Samtgemeinde Isenbüttel (+ 1), einen in der Samtgemeinde Meinersen (+ 1), einen im Papenteich (+ 1) sowie fünf in Wesendorf (+ 4). Coronafrei ist also aktuell keine Gebietseinheit mehr.

Auf der Intensivstation des Helios-Klinikums liegt aktuell kein Covid-19-Patient, mit Stand dieser Woche werden laut Helios zwei Covid-19-Patienten auf Normalstation behandelt.

Von der AZ-Redaktion