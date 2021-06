Gifhorn

Als sogenannte „schwache Verkehrsteilnehmer“ sind Fußgänger und Radfahrer im innerstädtischen Verkehr besonders gefährdet. Corona und die damit verbundenen Folgen haben jedoch in Gifhorn dazu geführt, dass in beiden Kategorien die Verkehrsunfälle mit Verletzten in den Keller gegangen sind. Einen Negativ-Trend gibt’s hingegen bei den Unfällen mit Pedelec-Beteiligung.

Hauptkommissar Winfried Enderle, Sachbearbeiter Verkehr und Analyse-Experte der Polizeiinspektion Gifhorn, hat sich die Zahlen genau angeschaut. „Weil auf den Straßen weniger los war, ist die Anzahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Radlerinnen und Radlern spürbar zurückgegangen – gegenüber dem Vorjahr um 12,8 Prozent“, so Enderle.

97 Radfahrer und Radfahrerinnen wurden 2020 bei Unfällen leicht verletzt (Vorjahr 106), zehn Menschen erlitten bei Rad-Verkehrsunfällen schwere Verletzungen (Vorjahr 17) , zwei Personen verloren ihr Leben (im Vorjahr ebenfalls zwei Tote). Enderle, Polizeichef Thomas Bodendiek und Einsatzleiter Christian Engel sind trotz der rückläufigen Zahlen in der Statistik auch 2021 engagiert, um die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Radlern noch weiter zu senken. „Es ist für dieses Jahr ein polizeiliches Schwerpunktthema“, sagt Winfried Enderle.

E-Mobilität auf zwei Rädern

Diese Maßnahme sei auch mit Blick auf die verstärkte Pedelec-Nutzung erforderlich. Immer mehr E-Bikes seien nämlich auf Gifhorns Straßen unterwegs. Die Zahl der bei Unfällen leicht verletzten Pedelec-Nutzerinnen und -Nutzer hat sich gegenüber 2019 mehr als verdoppelt – und stieg von sieben auf 15 an. „Glücklicherweise gab’s dabei in 2020 keine Toten und Schwerverletzten“, so Enderle. 2019 sei da weniger erfreulich gewesen, denn nach Pedelec-Unfällen kamen drei Menschen mit schweren Verletzungen in Kliniken. „Wir müssen erreichen, dass mehr Schutzhelme getragen werden“, sieht Enderle weiterhin die Notwendigkeit von Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit. Vielfach endeten diese Unfälle nämlich mit schweren Schädelverletzungen.

Trauriger Rekord im Jahr 2014

Froh ist Winfried Enderle darüber, dass im vergangenen Jahr kein Fußgänger bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Gegenüber dem Vorjahr gebe es bei den Verkehrsunfällen mit verletzten Fußgängerinnen und Fußgängern eine Abnahme um 32,3 Prozent – nur 18 Personen wurden leicht verletzt, drei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Einen Höchststand bei Unfällen mit Fußgänger-Beteiligung gab’s im Landkreis Gifhorn übrigens 2014: 40 Leichtverletzte, neun Schwerverletzte und einen Toten weist die Statistik für dieses rabenschwarze Jahr aus.

Geändertes Mobilitätsverhalten

Das wegen Corona „geänderte Mobilitätsverhalten“ hat 2020 absolut positive Auswirkungen auf die Anzahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern gehabt. „Es gibt eine Abnahme um 47,5 Prozent zum Vorjahr“, so Enderle. Lediglich 17 Personen (Vorjahr 30) hätten bei Motorrad-Unfällen leichte Verletzungen erlitten, drei Personen (Vorjahr neun) seien schwer verletzt worden. Allerdings verlor 2020 bei einem Motorradunfall – wie auch 2019 – ein Mensch sein Leben.

Von Uwe Stadtlich