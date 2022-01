Gifhorn: Imke Byl (Grüne) tritt nicht mehr zur Landtagswahl im Oktober an

Gifhorn

2017 rückte Imke Byl für die Grünen in den Niedersächsischen Landtag ein – als jüngste Abgeordnete. Doch mit der Arbeit im Landesparlament soll bald erst einmal Schluss sein. Die 28-Jährige verzichtet auf eine weitere Kandidatur für den Wahlkreis 6 Gifhorn-Süd für die Landtagswahlen am 9. Oktober. Wer als Kandidat oder Kandidatin antreten soll, wollen die Grünen im März benennen.

„Ich möchte euch hiermit mitteilen, dass ich nicht zur Landtagswahl 2022 antrete. Diese Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht. 2017 bin ich mit dem Anspruch angetreten, mit euch zusammen für positive Veränderung, für echte Klima-Maßnahmen zum 1,5-Grad-Ziel und für eine feministische Politik zu kämpfen. Und genau das habe ich die letzten Jahre getan. Ich kann dabei sagen, dass ich wirklich stolz auf das bin, was wir in dieser Zeit auf die Beine gestellt haben“, teilte die 28-Jährige jetzt den Mitgliedern des Gifhorner Kreisverbandes der Grünen mit.

Die genauen Gründe für ihren Kandidaturverzicht lässt die Sprecherin für Umwelt, Energie, Klimaschutz und Frauenpolitik der Grünen im Landtag indes offen. Sie wolle sich von der Politik unabhängig machen: „Ich selbst habe mich dazu entschieden, ab Herbst 2022 erst einmal Abstand vom Parlament zu nehmen und mich persönlich weiter zu orientieren“, heißt es dazu nur. Bereits im November hatte Imke Byl ihren Posten als Sprecherin des Gifhorner Kreisverbandes, den sie seit Juni 2019 bekleidete, niedergelegt – mit der Begründung, sich intensiver um ihre Arbeit im Landtag kümmern zu wollen. Byls Posten als Sprecherin des Kreisverbandes hatte im November Anke Reinemann übernommen.

Imke Byl war zuletzt vor allem mit ihrem Engagement zum Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung allgemein sowie der Aufarbeitung der 52 Bohrschlammgruben im Landkreis Gifhorn in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. „Als jüngstes Mitglied im Parlament und Zuständige unter anderem für Klimapolitik habe ich mich immer auch gewissermaßen als Stimme meiner Generation im Parlament verstanden. Notgedrungen, denn von uns gibt es wenige im Landtag. Gleichzeitig wollte und will ich konkret aufzeigen, dass eine andere Politik, eine Politik, die unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen schützt und ein menschenwürdiges, soziales Leben für alle ermöglicht, machbar ist. Ich denke, dass wir das als Fraktion an vielen Stellen geschafft haben“, zog sie jetzt Bilanz.

Im März werden die Kandidaten für die Landtagswahl benannt

Byl weiter: „Es war mir wirklich eine Ehre, euch im Landtag vertreten zu dürfen und in den verschiedensten Funktionen mit euch zusammenarbeiten zu können. Ich danke euch für diese Zeit, die gemeinsame Arbeit und euer Vertrauen.“ Sie sei sehr zuversichtlich, dass die Grünen im März eine gute und kompetente Landesliste aufstellen und im Wahlkreis 6 Gifhorn-Süd eine beziehungsweise mit dem Gifhorner Nordkreis zusammen zwei tolle Nachfolger und/oder Nachfolgerinnen benennen werden. „Bis zur Konstituierung des neuen Landtages werde ich selbstverständlich wie gewohnt mit voller Power bei uns vor Ort und im Parlament für unsere grünen Ideale einstehen.“

Von Thorsten Behrens