Neues Ärztehaus entsteht im Osten der Stadt

Immer mehr Neubaugebiete, immer mehr Einwohner: Um den gestiegenen Anforderungen an die Medizin-Versorgung Rechnung zu tragen, soll Gifhorn ein neues Ärztehaus bekommen. Demnächst befasst sich die Politik mit dem Vorhaben, das im östlichen Stadtgebiet geplant ist.

Gifhorn : Planung fürs Neubaugebiet

„Eine gute gesundheitliche Versorgung innerhalb einer Stadt beinhaltet unter anderem eine gleichmäßige Verteilung der Arztpraxen im Stadtgebiet. Um dieses langfristig in den Wohngebieten im Südosten der Stadt Gifhorn sicherzustellen, soll auf einer Fläche nördlich des I. Koppelweges ein Ärztehaus errichtet werden“, argumentiert die Stadtverwaltung in einer Vorlage für die Politik. Standort für das Vorhaben sei das Neubaugebiet Lehmweg Süd.

Ärztehaus-Projekt: Die Politik ist gefragt

Dort sollen rund 120 Wohneinheiten, zum Beispiel in Ein- und Zweifamilienhäusern, entstehen. Auch eine Kita ist vorgesehen. Für die Umsetzung des Ärztehaus-Projektes muss die Politik jedoch noch einmal ran. Denn: Die Fläche für das Ärztehaus – sie befindet sich direkt am I. Koppelweg hinter dem Gebäude der Baptisten-Gemeinde – liegt im Geltungsbereich des seit dem 28. Juni 2019 rechtskräftigen Bebauungsplanes „Lehmweg Süd“. Er setzt bisher fest, dass nur 30 Prozent der Grundstücksfläche überhaupt bebaut werden dürfen.

Für die Errichtung des Ärztehauses ist eine Änderung nötig

„Mit den bestehenden Festsetzungen kann die Errichtung eines Ärztehauses nicht umgesetzt werden“, bittet die Verwaltung um Unterstützung der Politik. „Für das geplante Vorhaben sollen die Art der baulichen Nutzung, das Maß der baulichen Nutzung und die überbaubare Fläche an die Gebäudeplanungen angepasst werden“, setzt die Verwaltung auf Zustimmung im Ausschuss für Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt. „Der rechtskräftige Bebauungsplan ist deshalb zu ändern“, schlägt die Verwaltung vor.

Die nächsten Sitzungen

Der Ausschuss tagt am 16. März im Rathaus, in einer nichtöffentlichen Sitzung muss auch der Verwaltungsausschuss am 19. März noch seine Zustimmung geben.

Von Uwe Stadtlich