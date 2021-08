Landkreis Gifhorn

Eigentlich sollte es in diesem Frühjahr im Papenteich losgehen mit den Bauarbeiten für das Giffinet-Glasfasernetz des Landkreises. Aber der in der europaweiten Ausschreibung unterlegene Bieter hat Rechtschutz ersucht und die Vergabekammer eingeschaltet. Dagegen hat die Kreisverwaltung Beschwerde beim Oberlandesgericht Celle eingelegt, innerhalb von fünf Wochen soll das Ergebnis der Eilentscheidung vorliegen. „Eine Woche ist bereits um“, informierte Landrat Dr. Andreas Ebel. Eine positive Nachricht hingegen gibt es aus dem Nordkreis: Der Breitbandausbau in Hankensbüttel und Wittingen ist so weit fertig, dass noch im August die ersten Hausanschlüsse in Betrieb gehen können.

„Für alle acht Cluster zum Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis mussten wir die Bauarbeiten europaweit ausschreiben, und nie hat es Probleme gegeben – erst beim letzten jetzt", ist dem Landrat die Verärgerung anzumerken. Weder der Rechtsanwalt noch das Ingenieurbüro, die sämtliche Ausschreibungsunterlagen des Landkreises noch einmal gegenchecken, hatten irgendeinen Fallstrick in der Ausschreibung wahrgenommen.

Diese Verzögerung bringt auch Preissteigerungen mit sich

„Für diese Verzögerung können wir nichts“, betonte der Landrat. Er hofft, nach Ablauf der fünf Wochen verbindliche Termine zusagen zu können, wann die Arbeiten tatsächlich starten. „Ärgerlich ist allerdings, dass diese Verzögerung natürlich auch Preissteigerungen bedeutet“, wies Wirtschaftsförderer Jörg Burmeister-Wegner auf die derzeitige Lage im Bausektor hin: „Die Materialkosten steigen.“

Der Stand im Nordkreis: Zurzeit werden die Hausanschlüsse verlegt. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Gut eineinhalb Jahre nach Ende der Vorvermarktung gehen in Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Wittingen in Kürze die ersten Haushalte mit den neuen Glasfaseranschlüssen online. Netservices ist gerade dabei, für Giffinet die Medienwandler in den Gebäuden der Kundinnen und Kunden zu installieren und die PoP-Gebäude in Hankensbüttel und Knesebeck aufs Netz zu schalten. „Die Kunden müssen dafür allerdings zuhause sein“, betont Burmeister, der sich ebenso wie Ebel wundert, wie schwierig es für manche sei, einen Termin für die notwendigen Bauarbeiten abzusprechen, „obwohl sie doch so dringend Glasfaser haben wollten“.

Mittlerweile arbeitet Giffinet an der Versorgung der schwarzen Flecken im Landkreis

Trotz des aktuellen Problems im Papenteich ist Ebel insgesamt stolz auf das Projekt Breitbandausbau: „Wir werden 2022 mit dem kompletten Ausbau fertig sein – in nur zweieinhalb Jahren ist ein kreisweites Netz von 850 Kilometern Länge aufgebaut worden. Das ist schon ein großes Ding.“ Mittlerweile arbeitet Giffinet daran, auch die so genannten schwarzen Flecken im Landkreis mit schnellerem Internet zu versorgen. Der Telekommunikationsanbieter Netservices benötige dafür lediglich eine Anschlussquote von 40 Prozent der verfügbaren Haushalte, so Ebel.

Von Christina Rudert