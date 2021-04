Gifhorn

Da schwingt ganz viel Freude mit: „Billard is back in Gifhorn“, jubelt Frank Will. Der ehemalige Vorsitzendes und Geschäftsführer des Snooker-Pubs hat mit einigen Mitstreitern nicht aufgegeben und nun endlich nach langem Suchen eine neue Heimat gefunden – im ehemaligen Kutzner-Gebäude am Schillerplatz.

Der neue Verein ist startklar

Der Groll auf die Stadt über den nicht verlängerten Mietvertrag am Cardenap ist verflogen, der Snooker-Pub seit dem letztem Sommer geräumt, nun möchte Will die Energie für den Aufbau von etwas Neuem nutzen. Das erste Ziel ist erreicht: Der Club ist unter dem Vereinsnamen Billard-Sport-Club neu gegründet, schon im Vereinsregister eingetragen und beim Landesverband registriert.

Keine Gastronomie mehr im neuen Domizil

Die Suche nach neuen Räumlichkeiten sei mehr als holprig gewesen, berichtet Will. Umso größer ist die Freude, in einem Teil des Kutzner-Geschäftshauses Platz für den Verein zu haben. Was sich grundlegend ändert: „Gastronomie wird es wie im Snooker-Pub nicht mehr geben. Für Gäste steht das Vereinsheim aber immer offen. Auch Anfänger können kommen“, lädt der 52-jährige Gifhorner alle Billard-Fans ein.

„Billard ist meine Leidenschaft“

Auch dazu, den Verein mit seinen aktuell zehn Mitgliedern tatkräftig oder finanziell zu unterstützen. „Billard ist meine Leidenschaft, ein Sport zum Entspannen“, wirbt Will. Er hofft, dass im Sommer oder Herbst Umbau und Sanierung des Heimes fertig sind. Auch in die Wettbewerbe will der Verein wieder einsteigen. Aktuell hat Corona ein Austragen von Partien ausgebremst, der Liga-Betrieb ist eingestellt. Aber im Herbst könnte die neue Saison wieder starten – dann mit einem Gifhorner Verein, der endlich wieder eine Heimat hat.

Wer sich für den BSC Gifhorn engagieren möchte, kann Kontakt aufnehmen unter info@bsc-gifhorn.de.

Von Andrea Posselt