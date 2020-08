Gifhorn

Im Rat der Stadt Gifhorn endet eine Ära: Ulrich Stenzel hat für sich entschieden, dass er im Herbst 2021 das Amt als SPD-Fraktionschef niederlegt. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt. Gifhorns Sozialdemokraten müssen sich in den kommenden Monaten damit befassen.

„Es stimmt – als Fraktionschef höre ich auf“, erklärte am Dienstagnachmittag der 70-Jährige in einem Gespräch mit der AZ. Die Kommunalwahlen im Herbst 2021 seien der geeignete Zeitpunkt, um das verantwortungsvolle Amt in jüngere Hände zu geben. „Die nächste Generation muss ran“, steht für Stenzel fest, dass ein Führungswechsel eine richtige und wichtige Entscheidung ist.

Das Chef-Amt hat Ulrich Stenzel im Jahr 2004 übernommen

„Die Arbeit als Fraktionschef habe ich nie als Belastung empfunden, sie macht mir großen Spaß“, so Stenzel. Der 70-Jährige – er ist Rektor im Ruhestand und hat viele Jahre Gifhorns Adam-Riese-Schule geleitet – ist seit 2004 Chef der SPD-Ratsfraktion. Stenzel wurde vor 16 Jahren Nachfolger des inzwischen verstorbenen Karl-Heinz Schrader.

„Es gibt in unserer Fraktion genug Leute, die ich für befähigt halte, das Amt zu übernehmen“, nannte Stenzel noch keine Namen eines möglichen Nachfolgers oder einer Nachfolgerin. „Da sind noch Gespräche zu führen“, hält sich der 70-Jährige bedeckt. Sein langjähriger Mitstreiter Albrecht Düsel komme als Nachfolger nicht infrage. Düsel wolle 2021 nicht mehr antreten, so Stenzel. Im Mai 2019 hatte Düsel bereits den Vorsitz des SPD-Ortsvereins an Martin Neuhäuser übergeben, im Oktober 2019 übernahm Klaus-Jürgen Herzberg die Vorstandsaufgaben im Ausbildungs-Förderverein ready4work von Albrecht Düsel.

Die Rahmenbedingungen haben sich geändert

Ob Stenzel, der seit 27 Jahren Ratsmitglied ist, ganz und gar aus der Kommunalpolitik aussteigt, steht noch nicht fest. „Ich könnte mir gut vorstellen, noch einmal für den Rat anzutreten, um dann aus der zweiten Reihe für meine Partei zu arbeiten“, schließt Stenzel nicht aus, dass er bei den Wahlen im Herbst 2021 noch einmal antritt. Gleiches gelte auch für die Kandidatur für ein Kreistagsmandat. Für eine Sache hat Stenzel sich als Kommunalpolitiker immer stark gemacht: Etwas für seine Heimatstadt Gifhorn zu bewegen – auch über Parteigrenzen hinweg. „In den letzten Jahren ist es jedoch schwieriger geworden, denn die Rahmenbedingungen haben sich geändert“, stellt Gifhorns SPD-Chef fest.

Viele verschiedene Aufgaben

Neben seinem Amt als Fraktionschef ist Stenzel Mitglied im Verwaltungsausschuss der Stadt, Aufsichtsratsvorsitzender des Gifhorner Wasserwerkes und stellvertretender Vorsitzender der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG). Zudem arbeitet er als Mitglied im Aufsichtsrat der WiSta und im Schulausschuss mit. Ferner bringt er sein Wissen als Mitglied im städtischen Schulausschuss, in der Bildungs- und Kultur GmbH, im Aufsichtsrat der Tankumsee-Gesellschaft und in der Landkreis-Gifhorn-Stiftung ein.

