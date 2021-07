Gifhorn: Illegales Autorennen auf der Braunschweiger Straße

Gifhorn

Zwischen Wolfsburger Straße und Sonnenweg waren am Sonntag gegen 11.45 Uhr zwei Fahrzeuge nordwärts gerast – die Polizei geht von einem illegalen Autorennen aus und sucht nun Zeugen. Ein Anrufer hatte der Wache von dem Rennen berichtet, ein schwarzer Audi SUV sei mit überhöhter Geschwindigkeit neben einem bislang unbekannten Fahrzeug stadteinwärts gefahren. Der Audi sowie dessen Fahrer wurde im Rahmen der Fahndung von der Polizei vor einem Restaurant an der Braunschweiger Straße angetroffen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu einem der beiden Fahrzeuge und/oder den Fahrern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn zu melden, Tel. (05371) 98 00.

Von der AZ-Redaktion