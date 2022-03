Landkreis Gifhorn

Die nächste Sitzungswoche im Bundestag steht bevor. Der Krieg in der Ukraine ist das wichtigste Thema. Im Vorfeld blickt der Gifhorner Bundestagsabgeordnete und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf den Konflikt und seine Auswirkungen – auch auf den Kreis Gifhorn.

Herr Heil, wie bewerten Sie sie Lage in der Ukraine? Haben Sie Hoffnung, dass sich die Situation bald entspannt oder fürchten Sie, dass der Krieg noch länger andauern oder sogar eskalieren könnte?

Der völkerrechtswidrige Angriff Putins auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Es ist das erste Mal seit über 80 Jahren, dass auf europäischem Boden ein Land einen großflächigen militärischen Überfall auf ein friedliebendes Nachbarland gestartet hat.

Wir setzen uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für eine sofortige Waffenruhe und den unverzüglichen und vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Territorium ein. Es geht jetzt darum, Verantwortung zu übernehmen und alle diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen Frieden zu organisieren. Solange keine Waffenruhe erreicht werden kann, ist leider davon auszugehen, dass der Überfall auf die Ukraine weiter andauern wird.

Quelle: Catherine Langlotz

Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt? Was kann Deutschland humanitär und militärisch leisten, um den Menschen in der Ukraine zu helfen?

Nach Putins Aggression hat die deutsche Bundesregierung nach langem Abwägen entschieden, Waffen an die Ukraine zu liefern. Wir stellen 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehr-Beständen zur Verfügung. Die Bundesregierung hat darüber hinaus den Weg freigemacht für die Lieferung von mehreren Haubitzen aus DDR-Beständen, die sich zurzeit in Estland befinden. Zugleich stärken wir die Ostflanke der NATO. Die Bundeswehr stellt hierfür Soldatinnen und Soldaten bereit.

Im humanitären Bereich bereitet sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf umfassende Hilfsmaßnahmen für die Zivilbevölkerung in der Ukraine vor. Seit vergangener Woche ist ein DRK-Nothilfeexperte in Kiew, um einen substanziellen Beitrag des DRK zum Notfallplan des Ukrainischen Roten Kreuzes auszuarbeiten. Zudem stellt die Bundesregierung kurzfristig zehn Millionen Euro für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) bereit, das in der Ukraine und in den Nachbarstaaten aktiv ist und humanitäre Hilfe leistet.

Heil: „Deutschland ist auf die Flüchtlingsbewegung vorbereitet“

Familien, Frauen und Kinder aus der Ukraine flüchten vor dem Krieg. Fürchten Sie eine neue Flüchtlingswelle? Was können und müssen wir tun, um den in Deutschland ankommenden Geflüchteten zu helfen?

Laut Schätzungen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind bisher mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen (Stand: 09.03.2022). Die Flüchtenden suchen in Ungarn, Moldawien, der Slowakei, Rumänien und in Polen Schutz, Polen hat unter allen Aufnahmeländern in den ersten Tagen des Krieges mehr als die Hälfte der Flüchtlinge aufgenommen, viele von Ihnen flüchten jedoch auch weiter nach in die Bundesrepublik. Deutschland ist auf die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine vorbereitet. An der deutsch-polnischen Grenze stellt sich die Bundespolizei auch in den kommenden Tagen auf weitere Flüchtlinge ein.

Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist groß. Was sagen Sie zu der riesigen Hilfsbereitschaft in der Gifhorner Bevölkerung?

Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis Gifhorn ist groß. Seien es privat organisierte Transporte von Hilfsgütern, die Bereitstellung von Unterkünften, Sammel- und Spendenaktionen oder Friedensdemonstrationen. Dies ist nicht nur ein starkes Zeichen für die Solidarität in unserem Land, sondern auch für den Zusammenhalt in Europa.

Die Hilfsbereitschaft der Menschen war in den vergangenen Tagen so groß, dass im Landkreis Gifhorn zurzeit keine Sachspenden mehr benötigt werden. Unser Landrat Tobias Heilmann und die kreisangehörigen Samtgemeinden und Gemeinden koordinieren gemeinsam die Unterbringung der Geflüchteten sowie die Verteilung von Sachspenden. Unterstützt werden sie dabei von zahlreichen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern sowie unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ihnen gilt mein Dank für ihren Einsatz und die schnelle und unkomplizierte Aufstellung der entsprechenden Kapazitäten sowie die reibungslose Kommunikation über alle Ebenen hinweg.

Hohe Spritpreise: „Wir werden die Pendlerpauschale anpassen“

Die hohen Energiepreise treffen die Menschen hier hart. Wie lange können wir dies durchhalten und was kann man dagegen tun? Droht unter Umständen ein Blackout?

Ich kann den Unmut und die Sorgen der Menschen über die steigenden Energiepreise verstehen. Vor allem für Menschen mit geringem Einkommen schafft die aktuelle Situation eine zusätzliche finanzielle Belastung. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die generell hohen Marktpreise nochmal nach oben schnellen lassen. Die Bundesregierung tut alles dafür, um mittelfristige Entspannung auf dem Markt herbeizuführen. Menschen mit geringem Einkommen, die Ihre Wohnkosten nicht mehr tragen können, sollten prüfen lassen, ob sie Wohngeld beantragen können. Wohngeldbezieher erhalten die Auszahlung einer antragsfreien Heizkostenpauschale.

In der nächsten Woche werden wir außerdem die Pendlerpauschale anpassen, um so auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die darauf angewiesen sind, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, finanziell zu entlasten.

Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist sehr hoch. Mit Blick auf die derzeitige Gesamtsituation spielen die entsprechenden Stellen dennoch alle Szenarien durch. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat daher den Eigenschutz erhöht und das nationale Krisenreaktionszentrum aktiviert. Wir müssen uns alle Bereiche der Infrastruktur kritisch anschauen und verbessern, wo Bedarf angezeigt ist. Der Bundeswirtschaftsminister hat bereits einen Vorschlag unterbreitet, welche Reserven wir in dieser Situation wieder aktivieren werden.

Von Jan Tiemann