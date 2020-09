Gifhorn

„Es läuft. Wir profitieren von unseren Erfahrungen“, bilanziert Dr. Detlef Eichner, Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule das voraussichtlich am Montag endende Homeschooling für die beiden achten Klassen, die sich wegen Corona-infizierter Schüler seit vergangener Woche in häuslicher Quarantäne befinden. „Keine Probleme“, vermeldet auch Ulrike Schachtrupp-Jürgen von der Michael-Ende-Schule.

„Wir haben die Sache von Beginn an ernst genommen“, so Eichner. Die Lehrkräfte seien aufgrund der Verfahrensweise vor den Ferien ordentlich vorbereitet gewesen auf die neue Situation. Außerdem hätten in den Sommerferien noch weitere Schulungen stattgefunden zum Umgang mit IServe, dem Schulportalserver, und spezielle Aufgabenstellungen im Homeschooling.

Insgesamt 37 Schüler in Quarantäne

Insgesamt sind 37 Schüler der beiden Klassen des achten Jahrgangs der Stein-Schule in Quarantäne, in denen jeweils ein Schüler positiv getestet worden war, sowie einige „Einzelfälle“ aus anderen Klassen, bei denen im Rahmen der Nachverfolgung des Infektionsgeschehens Kontakte mit den Infizierten festgestellt worden seien. „Außerdem sind die beiden Klassenlehrer und zwei Fachlehrer auch aus dem Präsenzunterricht raus“, berichtet der Schulleiter.

Organisatorisch sei es indes schwieriger, „nur einen Teilbereich raus zu schneiden“ als eine ganze Schule im Zuhause-Modus zu betreiben. Und noch eine weitere Erkenntnis kann Eichner vermelden: „ Homeschooling macht nicht glücklich.“ Man sei nämlich Lehrer, weil man mit jungen Menschen zusammen arbeiten möchte.

„Es fehlt einfach das Soziale“

Aber auch auf Schülerseite hat der Schulleiter diesbezüglich eine Veränderung feststellen können. Die Stimmungslage zum Homeschooling sei jetzt ganz anders als zu Beginn des Lockdowns: „Wenn ich morgens in der Frühaufsicht am Haupteingang stehe, muss ich feststellen, dass die Schüler gute Laune haben, wenn sie reinkommen – weil sie zur Schule gehen wollen.“ Mit dem Wechselmodell vor den Ferien mit dem eingeschränkten Präsenzunterricht hätten sie sich tatsächlich schwer getan und bemerkt, dass „ Homeschooling nicht nur nett ist. Es fehlt einfach das Soziale eines gemeinsamen Schulbesuchs – aber auch die Distanz zu den Eltern“.

Auch an der Michael-Ende-Grundschule, wo wie in der IGS und der Bonhoeffer-Realschule je ein Corona-Fall aufgetreten war und eine Klasse derzeit in Quarantäne ist, läuft, was das Homeschooling betrifft, alles reibungslos: „Zumindest sind mir keine Probleme bekannt“, erklärt Schulleiterin Ulrike Schachtrupp-Jürgen. Die Eltern würden das Prozedere ja schon kennen, wonach die Schule ein „Zeitfenster“ einrichtet, in dem „Lernpakete“ abgeholt werden können: „Das hat gut geklappt.“

Gespannt auf Ergebnisse der Nachtestungen

Digitale Angebote würden den Zweitklässlern nicht gemacht. Die Lehrkräfte seien angehalten, sich bei Bedarf per Mail oder Telefon in Verbindung zu setzen. Man sei gespannt auf die Ergebnisse der Nachtestungen: „Wir hoffen natürlich, dass alle negativ sind. Aber wenn nicht, sind wir vorbereitet.“

Von Jörg Rohlfs