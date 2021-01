Gifhorn

Dutzende von bunt bemalten, kleinen Holzscheiben haben Mitglieder der neu gegründeten Facebook-Gruppe HolzfieberGifhorn am Sonntagvormittag an und zwischen zwei Bäumen vor der Nicolai-Kirche gehängt. „Um in Corona-Zeiten ein bisschen für Freude zu sorgen“, wie die Initiatorinnen Angela Heumann und Andrea Sievers erklären. Jeder der mag, kann einen der „Holzwürmchen“ betitelten Mutmacher mitnehmen – oder die Sammlung um weitere Exponate ergänzen.

Die Holzfiebergruppe ist ein „spontaner Ableger“ von SteinfieberGifhorn, das Mitglied des Bündnisses für Familien ist und auch schon mit Aktionen zu Corona von sich reden machte. „Wir sind vor drei Wochen drauf gekommen, weil unsere Partner beide Tischler sind“, so Heumann. Mittlerweile habe die Gruppe auf Facebook 500 Mitglieder, davon 100 aktive. Erwin Sievers und Arnd Lachmann haben die Holzscheiben gesägt, die bemalt und – ökologisch unbedenklich – lackiert wurden.

Kinder aus zwei Kitas haben mitgeholfen

Mitgewirkt haben auch die Gifhorner Kitas Bleiche und Robin HuD. Die Kinder in deren Notbetreuungen haben etliche Rückseiten der Holzwürmchen gestaltet. Sevdeal Erkan-Cours, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gifhorn, ist begeistert von der Holzfieber-Aktion, hatte „auf kurzem Weg“ die Genehmigung für das Aufhängen der Mutmacher besorgt: „Sie sind ein Zeichen der Solidarität, zeigen, dass man in diesen Zeiten nicht allein ist mit den Sorgen, und zaubern ein Lächeln ins Gesicht.“

Die Holzscheiben zieren neben Malereien auch Sinnsprüche wie „Angst beginnt im Kopf, Mut auch“ oder „Auf der Suche nach dem Warum fand ich das Egal“. Menschen, die Gefallen an einem Holzwürmchen finden, können es nach dem Willen der Initiatorinnen abhängen und mitnehmen. „Aber es können auch gerne noch mehr Scheiben aufgehängt werden“, so Heumann. Für diese Zwecke wurden Stöcker mit einer Gabelung am Ende geschnitten und vor Ort deponiert.

Steinfiebergruppe soll das Ensemble ergänzen

Sinnsprüche: Mutmacher in Corona-Zeiten. Quelle: Lea Rebuschat

Die Aktion soll solange laufen, wie Bewegung und Austausch im Bestand festzustellen sind – wenn der Schnee weg ist, sollen auch noch bemalte Steine der Steinfiebergruppe das Ensemble ergänzen: „Was am Ende übrig bleibt, sammeln wir wieder ein und bieten es beim nächsten Kinderweihnachtsmarkt an“, sagt Angela Heumann.

