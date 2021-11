Gifhorn

Ann-Kathrin Neumann war einfach nur platt: Schon kurze Zeit nach der Eröffnung der Hochzeitsmesse nahm der Rummel in und um ihren Jolie-Brautmoden-Laden im Speicherhof gar kein Ende. „Die ganze Woche habe ich gezittert. Aber was hier jetzt los, ist unglaublich.“ Die Botschaft sei klar: „Es geht wieder los mit Hochzeiten, die Leute haben keine Angst mehr zu feiern.“

Bei „Jolie“ gibt’s auch das Prinzessinkleid

Allerlei Aussteller hatte Ann-Kathrin Neumann zur Messe eingeladen. Zum Großteil alles Akteure aus Gifhorn. „Das war mir sehr wichtig.“ Sie selbst sorgte für eine Modenschau. Was sie als Trend sieht? „Ich setze sehr aufs Boho-Thema. Viel Spitze, aber auch Schlichtes ist im Sortiment.“ Und wer drauf steht, bekomme auch ein „Prinzessinkleid“.

Neu: Auch Angebote für Männer

Eine Neuigkeit erfuhren Messebesucher – Einlass mit 2G-Regel – dann auch. Künftig bietet das Jolie auch eine Auswahl an Hochzeitsmode für Männer. Bei Bedarf wird Schneidermeisterin Marika Prusseit dann Gifhorner Kunden zu Hause oder auf Wunsch im Büro aufsuchen und den Anzug passgenau machen.

Tortenkünstler Artur Zitlau zeigt Kunstwerke

Aber zu einer Hochzeit gehört noch viel, viel mehr: Artur Zitlau, Gifhorns bekanntester Festtorten-Künstler, hatte aus seinem Showroom die aktuell gefragtesten Kunstwerke dabei. Für so einen leckeren Hingucker für ihre Hochzeit interessierten sich viele. Etwa Winja Laurinat. Im März möchte sie heiraten – eine Torte Marke Zitlau soll es werden.

Zur Galerie Gifhorner wollen wieder heiraten – mit allem drum und dran. Daher war der Andrang bei der Hochzeitsmesse im Speicherhof in Gifhorn riesig.

Der schwärmte unter anderem von einer mehrstöckigen, weißen Kreation mit Eischaum-Creme und Frischkäse. Nicht zu vergessen sein Hinweis, dass er die kostbare Fracht höchstpersönlich mit sanftem Fahrstil vorbeibringt. „Nicht auszudenken, wenn eine Torte nicht so ankäme, wie sie ausgesucht wurde.“

Auch die Macher des Ginside-Tonic-Mobils stellen sich vor

Recht neu auf dem Markt ist das Gifhorner Ginside-Tonic-Mobil. Zwar konnten Daniel Ratke und Sascha Doege ihr giftgrünes Mobil aus Platzgründen nicht im Speicherhof platzieren, doch Flyer verteilen und Gespräche konnten sie führen. Fotobox, Video-Experte, Deko und Schmuck hatten wiederum andere Aussteller parat. Kristina Reichardt aus Danndorf stellte ihre Dienste als Weddingplanerin vor.

Tipp der Hochzeitsrednerin: An Silvester heiraten

Meike Krenz, freie Hochzeitsrednerin aus Gifhorn, freute sich, dass nun wieder mehr Mut zum Ja-Wort in Gifhorn inklusive Feier da ist. Im Verlauf der Gespräche kam ihr eine Idee. „Paare sollten viel mehr die Wintermonate nutzen zur Hochzeit. Silvester wäre ein toller Termin – da sind doch alle sowieso in Feierlaune.“ Keine Hitze, effektvolles Licht – ihr fielen einige Vorteile für eine im Winter stattfindende Hochzeit ein.

Pyrotechniker staunt über große Nachfrage

Wer beim Feiern noch eine Schippe drauf legen möchte, plant vielleicht auch ein Feuerwerk. Ronald Auringer, Pyrotechniker aus Edemissen, staunte, wie gefragt das bei der Hochzeitsmesse in Gifhorn war. „Das hätte ich nie gedacht, dass bei einer so kleinen Messe so eine Nachfrage ist.“

Von Andrea Posselt