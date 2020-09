Gifhorn

Es ist ein 500 000 Euro-Projekt: Die Außensanierung der Nicolai-Kirche startet in knapp zwei Wochen. Dabei spielt auch der neue Anstrich eine wichtige Rolle. Experten gingen jetzt dem Ursprungsfarbton des rund 300 Jahre alten Gebäudes auf den Grund. Dabei machten sie eine interessante Feststellung. Mit den Ergebnissen befasste sich der Kirchenvorstand.

„Mehrere Wochen haben die Voruntersuchungen und deren Auswertungen gedauert“, geht Stephan Babbick, Vorsitzender des Bauausschusses im Nicolai-Kirchenvorstand, auf die Spurensuche der Fachleute vom Amt für Bau und Kunstpflege aus Celle ein. Im Mittelpunkt habe dabei die Frage gestanden, welchen Außenfarbton das Gebäude – die Nicolai-Kirche entstand von 1733 bis 1744 – ursprünglich gehabt habe, so Babbick.

Auf der Suche nach weiteren Farbschichten

„Der jetzige Anstrich in einem hellen Rosa stammt aus den 60er Jahren“, weiß Babbick. Darunter sei von dem zuständigen Fachmann aus Celle ein etwas dunkler Rosa-Farbton entdeckt worden. „Die anfängliche Vermutung, dass sich darunter noch weitere Farbschichten befinden, hat sich nicht bestätigt“, erklärt der Nicolai-Bauexperte. Die Experten seien lediglich auf diese beiden Farbschichten gestoßen.

Auch dem Hinweis, dass es alte und kolorierte Postkarten gebe, auf denen die Nicolai-Kirche abgebildet sei und einen rötlichen oder gelblichen Anstrich zeige, sei man nachgegangen. „Belege für diese Farbgebung wurden allerdings nicht gefunden“, erläutert der Bauausschussvorsitzende.

Experten befassen sich auch mit dem Sandstein-Sockel

Die Fachleute des Amtes für Bau- und Kunstpflege aus Celle hätten sich auch mit dem Sockel und Fundament des Kirchengebäudes befasst. „Als Material wurde – ähnlich wie bei der Einfassung von Fenstern und Türen – Sandstein verwendet“, so Babbick. Weil der Sandstein im Laufe der Jahrzehnte verwittert gewesen sei und Ausbrüche gezeigt habe, sei er „irgendwann einmal“ mitgestrichen worden. Die Überlegungen, den Sandstein wieder in seinen Ursprungszustand zu versetzen, hätten die Experten inzwischen verworfen: Zu tief sei die Farbe an vielen Stellen in den weichen Stein eingedrungen. „Stattdessen hat man sich auf eine sandsteinähnliche Farbgebung festgelegt“, so Stephan Babbick.

Ein erneuter Anstrich der Kirchen in einem frischen rosa Farbton: Um sich einen Eindruck davon machen zu können, werden in diesen Tagen zwei großflächige Farbmuster an der Außenfassade des Kirchengebäudes angebracht – eine Farbtafel an der Sakristei-Seite, eine weitere an der zum Marktplatz hin gelegenen Fassade.

Gerüstbauer rücken in 14 Tagen an

„Die Gerüstbauer starten dann in etwa 14 Tagen – zuerst wird ein Gerüst an der Fassade zur Gartenseite aufgebaut“, erklärt Babbick. So werde vermieden, dass es zu Problemen mit dem Ende November beginnenden Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz komme. Wenn das Gerüst stehe, würden die Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten an der Außenfassade beginnen. „Wie rasch es vorangeht, hängt dann in erster Linie vom Wetter ab“, hofft Babbick auf einen milden Winter.

Babbick, der über Monate mit dem Um- und Erweiterungsbau des Nicolai-Gemeindehauses am Steinweg befasst war, kann sich bei der anstehenden Kirchensanierung entspannt zurücklehnen. Die Verantwortung für die umfangreiche Sanierungsmaßnahme – sie dauert auch 2021 an – liegt komplett beim Amt für Bau- und Kunstpflege in Celle.

Von Uwe Stadtlich