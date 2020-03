Gifhorn: HipHop-Legende Buddha Stretch gibt Tipps im Tanzhaus

Gifhorn

Da freut sich schon das ganze Tanzhaus-Team von Noran Kaufmann drauf: Am kommenden Sonntag, 8. März, gibt die HipHop-Legende Buddha Stretch einen Workshop im Tanzhaus Gifhorn.

Stargast Buddha Stretch kommt aus New York in die Mühlenstadt. Der Workshop beginnt um 13 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Einlass ist ab 12.30 Uhr.

Buddha Stretch ( Emilio Austin Junior) ist maßgeblich an der Entwicklung des Hip Hop Dance beteiligt. Er hat den Begriff „Hip Hop“ Dance und „Freestyle“ erfunden und gilt mit seiner Crew „Elite Force“ in Fachkreisen als Pionier und Living-“Hip Hop“-Legend. Für Michael Jackson hat er einst die Choreografie für den Hit „Remeber the time“ entworfen.

Noran Kaufmann Sagt: „Seit einem Workshop in 2012 zähle ich Stretch zu meinen guten Freunden…um nicht zu sagen…nenne ich ihn „Master Stretch“ und fühle mich als Schüler seiner Grundlagen geehrt, dass so jemand wie er tatsächlich eine so große Wertigkeit in unserer Arbeit in diesem Hip Hop Business und dieser Kultur sieht, dass er zum mittlerweile 3. Mal, exklusiv für uns über den großen Teich fliegt und allen zeigt was Hip Hop wirklich bedeutet.“

Startgebühr am Eventtag 25 Euro pro Person, im Vorverkauf 20 Euro, Anmeldung über: Info@Tanzhaus-Gifhorn.de.

