Gifhorn: Hindenburgstraße ab sofort gesperrt - Umleitung eingerichtet

Gifhorn

Das seit mehreren Jahren leerstehende Gebäude der ehemaligen Ratsapotheke am Steinweg 41 wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Für den Abriss des Gebäudes sind ab sofort die Hindenburgstraße sowie die Michael-Clare-Straße gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können jedoch weiterhin die Baustelle passieren. Die Baustelle selber belegt auch die halbe Breite des Steinwegs in Höhe der Hausnummer 41. Die Arbeiten sollen am 25. Februar beendet sein.

Umleitung

Der Verkehr wird über die Allerstraße, Fallerslebener Straße und Konrad-Adenauer-Straße umgeleitet. Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und die Einsatzfahrzeuge (Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr) können die Hindenburgstraße weiterhin passieren.

Von der AZ-Redaktion