Frische Brötchen: Diese Bäckereien haben an den Feiertagen in Gifhorn geöffnet

Gifhorn

Auch an Weihnachten gehören frische Brötchen für viele zu einem Festtagsfrühstück dazu. Doch welche Bäcker haben an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen überhaupt geöffnet? Unsere Übersicht zeigt, wo Sie in Gifhorn und Umgebung fündig werden.

Heiligabend

Bäckerei Claus (Molkereistraße, Isenbüttel): von 6 bis 11 Uhr geöffnet

Bäckerei Cordes (Molkereistraße, Groß Oesingen): von 6 bis 12 Uhr geöffnet

Bäckerei Lüdde (Hauptstraße): von 6 bis 12 Uhr geöffnet

Bäckerei Pöthig ( Braunschweiger Straße): von 6 bis 12 Uhr geöffnet

Bäckerei Schäfer (Dannenbütteler Weg, Sassenburg-Westerbeck): von 7 bis 12 Uhr geöffnet

Bäckerei Twelkemeyer (Mühlenstraße, Brome): von 5.30 bis 12 Uhr geöffnet

CaderaFiliale Weyhausen (An der Klanze): von 6 bis 14 Uhr geöffnetFiliale Groß Oesingen (Hauptstraße): von 6 bis 13 Uhr geöffnet

Heide-Bäckerei MeyerCafé Hüüs Hoff (Försterweg, Wahrenholz): von 5.30 bis 12 Uhr geöffnetCafé Magie (Handwerkerring, Hankensbüttel): von 6.30 bis 13 Uhr geöffnetCafé Magie (Steinweg): von 6 bis 12 Uhr geöffnetCafé Magie (Unter den Eichen, Leiferde): von 6 bis 12 Uhr geöffnetFiliale Edeka ( Gifhorner Straße, Wesendorf): von 6 bis 13 Uhr geöffnetFiliale Edeka ( Wolfsburger Straße, Weyhausen): von 5.30 bis 13 Uhr geöffnetFiliale E-Center ( Celler Straße, Wittingen): von 7 bis 14 Uhr geöffnetFiliale Famila ( Braunschweiger Straße): von 6 bis 14 Uhr geöffnetFiliale Meyer ( Gifhorner Straße, Meinersen): von 5.30 bis 12 Uhr geöffnetFiliale Rewe ( Braunschweiger Straße, Brome): von 7 bis 13 Uhr geöffnetFiliale Rewe (Hauptstraße, Calberlah): von 7 bis 13 Uhr geöffnetFiliale Rewe (Magdeburger Ring): von 6 bis 13 Uhr geöffnetFiliale Rewe (Reuteranger, Isenbüttel): von 6 bis 13 Uhr geöffnet

LeifertFiliale Busse ( Hamburger Straße): von 5.30 bis 12 Uhr geöffnetFiliale Drive-In (Am Krainhop, Isenbüttel): von 5.30 bis 13 Uhr geöffnetFiliale Leifert ( Celler Straße): von 5.30 bis 12 Uhr geöffnetFiliale Leifert (Hoitlinger Straße, Jembke): von 4.30 bis 12 UhrFiliale Lidl ( Braunschweiger Straße): von 5 bis 12 Uhr geöffnetFiliale Lidl (Goethestrasse, Wesendorf): von 5.30 bis 13 UhrFiliale Netto ( Hamburger Straße): von 7 bis 14 Uhr geöffnetFiliale Netto (Koppelweg): von 6 bis 14 Uhr geöffnetFiliale Netto (Laischeweg, Weyhausen): von 5.30 bis 14 Uhr geöffnetFiliale Penny (Lehmweg): von 7 bis 13 Uhr geöffnetFiliale Penny (Wilscher Weg): von 6 bis 13 Uhr geöffnet

Löwenbäcker (Hauptstraße, Meine): von 7 bis 13 Uhr geöffnet

Erster Weihnachtsfeiertag

An diesem Feiertag hat, nach unseren Informationen, kein Bäcker geöffnet.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

LeifertFiliale Drive-In (Am Krainhop, Isenbüttel): von 8 bis 11 Uhr geöffnetFiliale Leifert ( Celler Straße): von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie weitere Bäckereien kennen, die an den Feiertagen geöffnet haben, melden Sie sich gern bei uns.

Von WK