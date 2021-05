Gifhorn: Helios bietet neue Methode der Schilddrüsen-Operationen an

Gifhorn

Am Helios-Klinikum Gifhorn wird eine neue Operationstechnik bei Schilddrüsenerkrankungen praktiziert. Um Narben am Hals zu vermeiden, erfolgt der Eingriff durch den Mundraum. Privat-Dozent Dr. Sven Müller, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie, erklärt die neue Methode.

Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung leiden an einer Schilddrüsenerkrankung. Mit über 70.000 Eingriffen pro Jahr sind Schilddrüseneingriffe eine der häufigsten Operationen in Deutschland. Ein Großteil der Betroffenen sind Frauen. Seit Anfang des Jahres können Schilddrüsenveränderungen am Helios Klinikum Gifhorn mit einer neuen Methode entfernt werden.

Erforderlich sind drei Schnitte innerhalb der Unterlippe

Ihr Vorteil: Im Gegensatz zum sonst üblichen Querschnitt am Hals hinterlässt die Methode keine sichtbaren Narben. Dabei werden über drei Schnitte im Mund innerhalb der Unterlippe eine Kamera und zwei chirurgische Werkzeuge bis in den Hals geführt, um von innen heraus das erkrankte Schilddrüsengewebe zu entfernen.

„Gerade Frauen können eine Narbe am Hals oder Dekolleté als sehr störend empfinden. Hier stellt die neue Methode eine echte Innovation in der Schilddrüsenchirurgie dar“, erklärt Privat-Dozent Dr. Sven Müller, der vor einem Jahr von der Uniklinik Tübingen nach Gifhorn wechselte und 2018 als einer der ersten Chirurgen in Deutschland diese neue Methode anwandte. Auch in Gifhorn wurden nun die ersten Patientinnen erfolgreich mit der neuen Methode operiert. „Ein weiterer Vorteil ist sicherlich die Tatsache, dass Patienten über weniger Schmerzen berichten und die Schleimhaut im Mund deutlich schneller heilt als die Haut des Halses.“

Eine Spezialsprechstunde für Schilddrüsenerkrankungen

Für Patientinnen und Patienten wird am Helios Klinikum Gifhorn eine Spezialsprechstunde für Schilddrüsenerkrankungen angeboten. Hier wird mit den Ärzten besprochen, ob diese Methode angewandt werden kann und ob eine Operation notwendig ist.

Von der AZ-Redaktion